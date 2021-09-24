Bella Hadid'in sonbahar stili

Son yılların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, sokak stili ile de konuşulmaya devam ediyor. 24 yaşındaki süpermodel New York City sokaklarında sonbahar şıklığıyla dikkat çekti.

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24.09.2021 - 07:06

Bella Hadid geçen gün New York City'nin NoHo sokaklarında tepeden tırnağa ekose görünümüyle sezonluk bir



Filistin asıllı Amerikan modelgeçen gün New York City'nin NoHo sokaklarında tepeden tırnağa ekose görünümüyle sezonluk bir stil deydi.

Harper's Bazaar'ın stilini mercek altında aldığı Hadid, siyah-gri ekoseli bir blazerin yanı sıra koyu mavi paneller ve yıldız şeklinde diz yamalarıyla daha fazla ekoseyi, beyaz ve dekolteli atletin üzerine bir blazer ile giydi. Siyah kare burunlu botlarla asi görünümünü tamamladı.

Chanel çanta, dizüstü bilgisayar ve klasik defter taşıyan Hadid, stilini saçlarını topladığı turuncu bir tokay küçük mavi güneş gözlükleri ve kolyesiyle süsledi.





Bella Hadid eylül takvimine yeni kurulan içecek markası Kin Euphorics ile ortaklığını duyurarak başladı. Ayrıca New York Moda Haftası sırasında markanın lansman partisine de ev sahipliği yaptı.





Model ayrıca hafta başındı yeğeni Khai'nin ilk doğum gününü kutladı. Kız kardeşi Gigi Hadid'in küçük kızına Instagram'da tatlı bir övgüde bulundu, kendisinin ve Khai'nin ailenin Pennsylvania'daki çiftliğinde birkaç fotoğrafını paylaştı.

Bella Hadid'in sonbahar stilinden fotoğraflar...