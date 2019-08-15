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Bella Thorne film yönetti (18 yaş sınırlı)

Disney'in eski yıldızı ABD'li oyuncu Bella Thorne, senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu.

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    Ünlü oyuncu ve Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray kitabının yazarı Bella Thorne yönetmenlik yaptı.


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    18+ (yetişkinler için) filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı bir filmde görev aldı.


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    22 yaşındaki yıldız söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev alarak 18+ film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulundu.

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    Throne, senaryosunda iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan da bahsediyor.


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    Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteriyle yıldızı parlayan Thorne son olarak kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaşmasıyla gündem olmuştu.
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