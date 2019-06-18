Bella Thorne hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaştı
Amerikalı oyuncu ve yazar Bella Thorne, kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaştı
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21 yaşındaki Bella Thorne, sosyal medyada çok konuşulan bir olaya imza attı.
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Amerikalı oyuncu, çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit edildiğini açıkladı.
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Bununla da kalmayan Thorne, kendisini tehdit edenlerden korkmadığını kanıtlamak için Twitter'da çıplak fotoğraflarını kendisi paylaştı.
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Son derece cesur fotoğraflarını paylaşan Thorne, bilgisayar korksanlarına bir de mesaj gönderdi.
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Thorne, "Benim üzerimde hiçbir gücünüz yok. Sizden korkmuyorum. Bu olanları bir sonraki kitabımda yazacağım" notunu düştü.
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Bir zamanların çocuk yıldızı olan Thorne, küçük yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhrete kavuştu. Thorne, bu yılın başında The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray adını verdiği bir şiir kitabı yayınlamıştı.
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Rap şarkıcısı sevgilisi Mod Sun ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Thorne, daha önce kız arkadaşı 20 yaşındaki YouTuber Tana Mongeau ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündemde oturmuştu.