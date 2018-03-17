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Bella Thorne koltuk altı tüyleriyle gündemde

ABD'li oyuncu Bella Thorne rol aldığı 'Midnight Sun' filminin Los Angeles galasına katıldı. Genç oyuncunun koltuk altı tüyleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

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    Rol aldığı 'Midnight Sun' filminin galasına katılan Bella Thorne, gecede straplez bir elbise tercih etti.
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    20 yaşındaki Thorne, objetiflere de yansıyan koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti.
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    Elbise tercihiyle koltuk altını saklama gereği duymayan Thorne, kırmızı halıda rahat bir şekilde poz verdi.
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    Daha önce pek çok ünlü isim koltuk altı tüylerini almadan poz vererek, "Bu konuda baskı istemiyoruz" mesajı vermişti.
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    Geçtiğimiz aylarda ise dünyaca ünlü yıldız Madonna’nın kızı Lourdes Leon, koltuk altı tüyleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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    Öte yandan iki yıl önce ise Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşan Thorne, Twitter'da bir takipçisinin 'Biseksüel misin' sorusunu 'Evet' olarak cevaplamıştı. 
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