Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Bella Thorne sevgilisi Benjamin Mascole ile nişanlandığını duyurduktan sonra ilk kez yüzüğüyle görüntülendi.

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03.04.2021 - 12:00

Benjamin Mascolo, nişanlandıklarından bu yana ilk halka açık görüşmelerinde Los Angeles'taydı. Bella Thorne ve nişanlısı, nişanlandıklarından bu yana ilk halka açık görüşmelerinde Los Angeles'taydı.

23 yaşındaki aktrisin nişan 4 karat olduğu tahmin edilen yüzüğü göz kamaştırdı.

Parlak yeşil ve gümüş rengi bir kıyafet giyen Bella Thorne baştan aşağıya parıldıyordu. Genç yıldız kombinini parlak altın bir el çantasıyla vurguladı.





Bu arada İtalyan erkek arkadaşı ise Bella’nın yanında baştan aşağıya siyah bir kombin tercih etti.





Bella, bu kombiniyle görüntülenmeden önce ‘Phantom’ adlı şarkısı için retro şıklığı tercih ettiği yeni müzik videosunu da yayınladı.