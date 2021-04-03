Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Bella Thorne sevgilisi Benjamin Mascole ile nişanlandığını duyurduktan sonra ilk kez yüzüğüyle görüntülendi.

03.04.2021 - 12:00

Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi - 1
Bella Thorne ve nişanlısı Benjamin Mascolo, nişanlandıklarından bu yana ilk halka açık görüşmelerinde Los Angeles'taydı.
Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi - 2
23 yaşındaki aktrisin nişan 4 karat olduğu tahmin edilen yüzüğü göz kamaştırdı.
Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi - 3
Parlak yeşil ve gümüş rengi bir kıyafet giyen Bella Thorne baştan aşağıya parıldıyordu. Genç yıldız kombinini parlak altın bir el çantasıyla vurguladı.

Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi - 4
Bu arada İtalyan erkek arkadaşı ise Bella’nın yanında baştan aşağıya siyah bir kombin tercih etti.

Bella Thorne nişanlandıktan sonra ilk kez görüntülendi - 5
Bella, bu kombiniyle görüntülenmeden önce ‘Phantom’ adlı şarkısı için retro şıklığı tercih ettiği yeni müzik videosunu da yayınladı.

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