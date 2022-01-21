Bella ve Gigi Hadid'in acı günü

Ghada Hadid'in bir çocukluk fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Hadid, Mohamed Hadid "Tanrı cennetinin kapılarını ardına kadar açsın. Ghada sen cennette en güzel Filistinliler, annemiz, babamız ve sevgili kuzenimiz Zuhair ile birlikte olacaksın" dedi.