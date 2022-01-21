Bella ve Gigi Hadid'in acı günü

Haberler 21.01.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 10:01
Moda dünyasının ünlü kardeşleri Bella ve Gigi Hadid hala acısıyla sarsıldı.
Hadid kardeşlerin halası Ghada, corona virüse yakalandıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Ghada'nın vefatını da kardeşi Mohamed Hadid başta olmak üzere Hadid ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Mohamed Hadid, ablasının corona virüsün yol açtığı zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ardından da kalp krizi geçirerek hayata veda ettiğini belirtti.
Ghada Hadid'in bir çocukluk fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Hadid, Mohamed Hadid "Tanrı cennetinin kapılarını ardına kadar açsın. Ghada sen cennette en güzel Filistinliler, annemiz, babamız ve sevgili kuzenimiz Zuhair ile birlikte olacaksın" dedi.