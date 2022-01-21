Bella ve Gigi Hadid'in acı günü

Dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid halalarını kaybetti. Hadid kardeşlerin halası Ghada, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberler 21.01.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 10:01

Bella ve Gigi Hadid'in acı günü - 1

Moda dünyasının ünlü kardeşleri Bella ve hala acısıyla sarsıldı.

Bella ve Gigi Hadid'in acı günü - 2

Hadid kardeşlerin halası Ghada, corona virüse yakalandıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Bella ve Gigi Hadid'in acı günü - 3

Ghada'nın vefatını da kardeşi Mohamed Hadid başta olmak üzere Hadid ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu.


Bella ve Gigi Hadid'in acı günü - 4

Mohamed Hadid, ablasının corona virüsün yol açtığı zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ardından da kalp krizi geçirerek hayata veda ettiğini belirtti.


Bella ve Gigi Hadid'in acı günü - 5

Ghada Hadid'in bir çocukluk fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Hadid, Mohamed Hadid "Tanrı cennetinin kapılarını ardına kadar açsın. Ghada sen cennette en güzel Filistinliler, annemiz, babamız ve sevgili kuzenimiz Zuhair ile birlikte olacaksın" dedi.

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