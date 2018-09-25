Ben Affleck bir aydır alkol tedavisi görüyor
ntv.com.tr
Alkol bağımlılığı nedeniyle daha önce iki kez tedavi gören ve son bir aydır yeniden rehabilitasyon merkezinde yatan ünlü oyuncu Ben Affleck, bu defa tedavi olmakta kararlı.
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Ben Affleck, rehabilitasyon altındaki 30’uncu gününü tamamladı.
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46 yaşındaki ABD’li aktör, alkol alışkanlığı nedeniyle geçen ay rehabilitasyon merkezine yatmıştı.
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Us Weekly dergisine konuşan bir kaynak, daha önce de rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Affleck hakkında, “Bu defa bu işi ciddiye alıyor. Çocukları nedeniyle yeninden alkol alışkanlığına dönmesinden dolayı kendini çok kötü ve üzgün hissediyor” dedi.
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Affleck, ağustos ayında, yeniden rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı. Aktörü tedavi merkezine götüren kişi, üç çocuğunun annesi, eski eşi Jennifer Garner olmuştu.
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Ben Affleck’in Oscar’lı oyuncu kardeşi Casey Affleck de en son verdiği röportajında, ağabeyinin rehabilitasyonunun çok iyi gittiğini belirtti.
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Rehabilitasyon merkezine yatmadan önce Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenen Affleck, aşırı alkollü haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Affleck'in eski eşi Jennifer Garner, bu görüntülerin ardından ünlü aktörü ziyaret ederek kendisini tedavi için ikna etmeye çalışmıştı.
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Ünlü yıldız daha önce 2001 ve 2017 yıllarında da alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi olmuştu.