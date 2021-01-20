Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ile 1 yıldır birliktelik yaşadığı Ana De Armas yollarını ayırma kararı aldı. Deep Water filminde tanışan ve set aşkı gerçeğe dönen Ben Affleck (48) ile Ana de Armas (32) çiftinin ilişkileri özellikle pandemi döneminde sık sık gündem oldu. Affleck'in çok sorunlu bir özel hayatı olmasına rağmen Armas ile birlikte olması çiftin üzerindeki ilgiyi bir kat daha arttırdı. Bir aydır Ben Affleck’in 19 milyon dolarlık malikanesinde yaşayan çiftin hayatlarına Los Angeles'ta devam etme konusunda anlaşamadığı için ayrıldığı iddia edildi. Affleck'in; kariyerinin öncelikli olduğunu belirten Ana de Armas'ın taşınma isteğini, çocukları nedeniyle reddetmesiyle ikili ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ünlü çiftin ayrılıklarının ardındaki nedenin yanı sıra Ben Affleck'in evinden alınarak çöpe atılan Ana de Armas kartonları merak yarattı.