Ben Affleck ile Jennifer Garner rehabilitasyon sonrası boşanıyor
Boşanma davaları evrak eksikliği nedeniyle reddedilme noktasına gelen Jennifer Garner ile Ben Affleck sorunu çözdü. İkili Affleck rehabilitasyon merkezinden çıkar çıkmaz boşanacak.
1
Uzun yıllardır alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi olan Hollywood yıldızı Ben Affleck geçtiğimiz hafta yeniden rehabilitasyon merkezine yattı.
2
Affleck'i tedaviye boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Jennifar Garner götürdü.
3
Çiftin geçtiğimiz yıl açtığı boşanma davası evrak eksikliği yüzünden sekteye uğradı.
4
Affleck ile Garner boşanma evraklarını tamamlandı. İkili Ben Affleck'in rehabilitasyon süreci biter bitmez boşanabilecek.
5
Eski eşini rehabilitasyon merkezine götürürken görüntülenen Garner "Bunu sadece çocuklarım için yaptım" demişti. 2005'te nikah masasına oturan Hollywood'un sevilen çifti 2015'te ayrılık kararı almış geçtiğimiz yıl ise resmi olarak boşanma başvurusunda bulunmuştu.
6
Ben Affleck'in tedavisi devam ederken son olarak aşk yaşadığı Shauna Sexton bir partide eğlenirken görüntülenince eleştirilerin hedefi oldu.