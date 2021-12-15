Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği hakkında konuştu: Tuzağa düşürülmüş hissediyordum

"İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM"

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini Garner ile olan ilişkisine bağladı. 49 yaşındaki oyuncu "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu.

Affleck bu süreçte aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu ama kendine engel olmadığını belirtti.