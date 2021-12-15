Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği hakkında konuştu: Tuzağa düşürülmüş hissediyordum

Haberler 15.12.2021 - 15:13
Hollywood yıldızı Ben Affleck, Howard Stern'in sohbet programında sevgilisi Jennifer Lopez ve eski eşi Jennifer Garner ile olan ilişkileri hakkında konuştu. Ben Affleck, eski nişanlısı Lopez
ile yıllar önce sonlandırdığı ilişkisine yeniden başlama konusunda da bazı tereddütler duyduğunu itiraf etti.
Ben Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında "Birlikte olmaya devam etseydik muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum" dedi.
"İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM"
Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini Garner ile olan ilişkisine bağladı. 49 yaşındaki oyuncu "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu.
Affleck bu süreçte aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu ama kendine engel olmadığını belirtti.
"İKİMİZ DE ÇABALADIK, ÇABALADIK, ÇABALADIK"
Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurgulayan Affleck "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" dedi.
10'UNCU EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE AYRILIK KARARI ALDILAR
2005 yılında evlenen Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın, 16 yaşında Violet Anne, 12 yaşında Seraphina Rose Elizabeth ve 9 yaşında Samuel adında ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Bir dönem Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Ben Affleck ile Jennifer Garner, 2015'te, evlilik yıldönümlerinden bir gün sonra yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.
ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATMA İDDİASI
Jennifer Garner ile ayrılık sürecinde Affleck'in, çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile eşini aldattığı iddiaları basına yansımıştı. Hatta çiftin ayrılığı konusunda bardağı taşıran son damlanın da bu olay olduğu öne sürülenler arasındaydı. Affleck, Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce adı kısa süreli aşk ilişkilerine karıştı. Fakat eski nişanlısı JLo'ya dönmesi ise kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.
'BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNDÜM'
Her ne kadar çift yeniden bir araya geldikten sonra mutluluk tablosu sergilese de Affleck, bu ilişkiye adım atmadan önce bir değil iki kez düşündüğünü itiraf etti. Howard Stern'in kendisine yönelttiği "Lopez ile ilişkisine yeniden başlamada önce bu konuda şüphelerin var mıydı?" sorusuna Affleck "Kesinlikle aklımdan geçti. Hayattaki en büyük sorumluluğum; çocuklarıma karşı olan sorumluluğum. Onları üzecek bir şey yapmak istemedim" diye cevap verdi. Bu şekilde Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce bazı tereddütleri olduğunu da saklamadı.
'ÇOCUKLARIM TÜM BUNLARDAN ETKİLENİYOR'
Kendi özel hayatının üç çocuğunun hayatını etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt verirken de "Evet, etkiliyor" dedi Affleck. Hem kendisinin hem de Garner'ın tanınmış insanlar olduğunu belirten Affleck, çocuklarının da hayatlarını meraklı bakışlar ve spot ışıkları altında yaşadığını belirtti. Affleck "Benim hayatım onları etkiliyor. Ben de anneleri de ünlü. Bu zor bir durum" diyerek sözlerini sürdürdü. Affleck, eski eşi Jennifer Garner'ın iyi bir anne olduğunu vurgulayarak "Umarım o da benim iyi bir baba olduğumu biliyordur" dedi.