Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı

Nişanlanıp ayrıldıktan 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkı son sürat devam ediyor. Öyle ki Affleck, Lopez'in kardeşi Lynda'nın 50'inci yaş gününde yıldızın bütün ailesiyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

19.06.2021 - 08:33

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 1

Lopez Ailesi, geçtiğimiz günlere Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda'nın 50'inci doğum günü için bir araya geldi. Malibu'daki kutlamaya Lopez'in, Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de katıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar / Haber Detay-Tıkla Oku

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 2
İkizlerin, anneleri Jennifer Lopez'in sevgilisi Ben Affleck ile vakit geçirdiği de o partide ortaya çıktı. Çift, o toplantıda ilk kez öpüşürken görüntülendi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 3
Partiye JLo ile birlikte giden Ben Affleck, kapıda güzel yıldızın kızı Emme ile göz göze geldi. Emme ona gülümsedi ve Affleck de ona neşeli bir gülümsemeyle karşılık verdi
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 4
Daha sonra Jennifer Lopez, Ben Affleck ve ikizler partinin yapılacağı mekana girdi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 5
Bu arada Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodríguez'in de Affleck ile tanıştığı ve aralarının da iyi olduğu belirtildi.
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 6
ABD magazin sitelerinde yer alan haberlere göre, Ben Affleck, Lopez'in ailesinin kalbini de çoktan çaldı.
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 7

17 YIL SONRA YENİDEN AŞK

Son günlerde gösteri dünyasında herkes onları konuşuyor. Yani tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden ünlü çifti. Oysa onlar ayrılıp yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil. Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki bazıları birkaç kez ayrılıp sonra mutluluğu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaşayan.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 8

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 9

İKİZLERİ OLDU


Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesinin kalbini çaldı - 10

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR


Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER