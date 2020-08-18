Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması

Oyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Bean Affleck, 48. doğum gününü sevgilisi Ana De Armas'ın aldığı motosikletle kutladı.
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18.08.2020 - 13:41
Ben Affleck ile sevgilisi Ana de Armas (32) aşkları tam hız devam ediyor.
Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşi Jennifer Garner'dan yardım almasından, özel jetle gittiği tatile kadar her adımı takip edilen Affleck, bu seferde motosiklet üzerinde objektiflere takıldı.
Kübalı oyuncu Ana De Armas, cumartesi günü 48'inci doğum gününü kutlayan aktör sevgilisine BMW marka bir motosiklet hediye etti.
Affleck, doğum gününü yeni hediyesini, sevgilisiyle Los Angeles sokaklarında test etti.
İşte ünlü çiftin doğum günü kutlamasından fotoğraflar...
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