Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması

Oyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Bean Affleck, 48. doğum gününü sevgilisi Ana De Armas'ın aldığı motosikletle kutladı.

18.08.2020 - 13:41

Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 1
Ben Affleck ile sevgilisi Ana de Armas (32) aşkları tam hız devam ediyor.
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 2

Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırmak için eski eşi Jennifer Garner'dan yardım almasından, özel jetle gittiği tatile kadar her adımı takip edilen Affleck, bu seferde motosiklet üzerinde objektiflere takıldı. 

Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 3
Kübalı oyuncu Ana De Armas, cumartesi günü 48'inci doğum gününü kutlayan aktör sevgilisine BMW marka bir motosiklet hediye etti.
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 4
Affleck, doğum gününü yeni hediyesini, sevgilisiyle Los Angeles sokaklarında test etti.
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 5
İşte ünlü çiftin doğum günü kutlamasından fotoğraflar...
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 6
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 7
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 8
Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması - 9

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