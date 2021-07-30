Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi

ntv.com.tr 30.07.2021 - 07:20
Eski nişanlısı Jennifer Lopez’le yeniden birlikte olmaya başlayan Ben Affleck, son dönemde bu ilişkisiyle gündeme gelse de ünlü aktör, bu defa dikkatleri sırtındaki dev dövmeye yöneltti.
Affleck, mart ayında Hawaii tatili esnasında plajda çekilen fotoğraflarında, tüm sırtını kaplayan renkli anka kuşu dövmesiyle adından söz ettirmişti.
Önceki gün The Ellen DeGeneres Show’a katılan 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, sırtındaki anka kuşu dövmesi hakkında konuştu.
Affleck, dövmesi hakkında gördüğü yorumların “Pek olumlu olmadığını” söyledi.
"Dövme gizli tuttuğum bir şey değil, fotoğraf çekimi falan yapmıyordum” diyen Affleck, “Şehrin iki saat kuzeyinde, Hawaii'deki bir adadaydık ve paparazzilerin orada olduğunu bilmiyorduk" dedi.
Affleck, sahilde, yeni filmi Triple Frontier’deki rol arkadaşları Charlie Hunnam, Oscar Isaac ve Garrett Hedlund ile birlikteydi.
ANKA KUŞUNUN ANLAMI NE?
Genellikle masallarda, filmlerde, şarkılarda bahsi geçen anka kuşu (simurg) bir dönemin tekrar doğuşu, var oluşu, dirilişi anlamlarına geliyor. Yeniden doğuş, küllerinden doğma anlamı taşıyan anka kuşu, spiritüel olarak reenkarnasyonu temsil ediyor.
İnanışa göre zümrüdü anka kuşu (simurg) öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve hiçbir zaman ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvayı sıvar, yuvanın içinde ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp, kuru dalları yakıncaya kadar… Simurg oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar.
Lopez ve Affleck ikilisi, 2000’li yıllarda Hollywood’un en gözde çiftlerindendi.
Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.
Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014'te boşandı.
Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi Marc Anthony’den ikizleri var.
Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.
Ben Affleck, hafta sonları hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.