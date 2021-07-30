Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi

ANKA KUŞUNUN ANLAMI NE?

Genellikle masallarda, filmlerde, şarkılarda bahsi geçen anka kuşu (simurg) bir dönemin tekrar doğuşu, var oluşu, dirilişi anlamlarına geliyor. Yeniden doğuş, küllerinden doğma anlamı taşıyan anka kuşu, spiritüel olarak reenkarnasyonu temsil ediyor.

İnanışa göre zümrüdü anka kuşu (simurg) öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve hiçbir zaman ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvayı sıvar, yuvanın içinde ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp, kuru dalları yakıncaya kadar… Simurg oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar.