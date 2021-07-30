Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi

Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden birlikte olmasıyla gündemde olan Ben Affleck, bu defa sırtındaki dövmeyle konuşuluyor. Affleck, sırtındaki dev anka kuşu dövmesi hakkında açıklama yaptı.

ntv.com.tr 30.07.2021 - 07:20

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 1

Eski nişanlısı Jennifer Lopez’le yeniden birlikte olmaya başlayan Ben Affleck, son dönemde bu ilişkisiyle gündeme gelse de ünlü aktör, bu defa dikkatleri sırtındaki dev dövmeye yöneltti.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 2

Affleck, mart ayında Hawaii tatili esnasında plajda çekilen fotoğraflarında, tüm sırtını kaplayan renkli anka kuşu dövmesiyle adından söz ettirmişti.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 3

Önceki gün The Ellen DeGeneres Show’a katılan 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, sırtındaki anka kuşu dövmesi hakkında konuştu.

Affleck, dövmesi hakkında gördüğü yorumların “Pek olumlu olmadığını” söyledi.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 4

"Dövme gizli tuttuğum bir şey değil, fotoğraf çekimi falan yapmıyordum” diyen Affleck, “Şehrin iki saat kuzeyinde, Hawaii'deki bir adadaydık ve paparazzilerin orada olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Affleck, sahilde, yeni filmi Triple Frontier’deki rol arkadaşları Charlie Hunnam, Oscar Isaac ve Garrett Hedlund ile birlikteydi.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 5
Dövmeyi görenlerin beğenmediklerini söyleyen Affleck, yine de dövmesini savunarak, "Benim için önemli bir şeyi temsil ediyor” dedi.
Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 6

ANKA KUŞUNUN ANLAMI NE?

Genellikle masallarda, filmlerde, şarkılarda bahsi geçen anka kuşu (simurg) bir dönemin tekrar doğuşu, var oluşu, dirilişi anlamlarına geliyor. Yeniden doğuş, küllerinden doğma anlamı taşıyan anka kuşu, spiritüel olarak reenkarnasyonu temsil ediyor.

İnanışa göre zümrüdü anka kuşu (simurg) öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve hiçbir zaman ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvayı sıvar, yuvanın içinde ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp, kuru dalları yakıncaya kadar… Simurg oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 7
Affleck geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Lopez ile 130 milyon dolarlık mega yatla Saint-Tropez’de tatil yaparken görüntülenmişti.
Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 8
22 Temmuz’da 52 yaşına giren Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Fransız Riviera’sında Valerie adındaki 130 milyon dolarlık bir mega yatın güvertesinde birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere takılmıştı.
Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 9
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ile dört yıllık ilişkisini mart ayında bitirdiğini açıklamış ve hemen ardından Affleck ile ilişkiye başlamıştı.
Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 10

Lopez ve Affleck ikilisi, 2000’li yıllarda Hollywood’un en gözde çiftlerindendi.

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 11

Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014'te boşandı.

Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi Marc Anthony’den ikizleri var.

Ben Affleck'in anka kuşu dövmesi - 12

Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.

Ben Affleck, hafta sonları hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.

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