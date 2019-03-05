Ben Affleck’ten 10 günlük meydan okuma diyeti
ntv.com.tr
Ünlü aktör Ben Affleck, eski kız arkadaşı Jennifer Lopez ve Lopez'in şimdiki erkek arkadaşı Alex Rodriguez'in kısa süre önce yaptığı ve ünlü çiftin adıyla anılan “10 günlük meydan okuma diyeti”ni yaparak forma girdi.
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Ünlü aktör Ben Affleck, eski kız arkadaşı Jennifer Lopez’le tanınan “10 günlük meydan okuma diyeti”ni yaparak forma girdi.
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46 yaşındaki ünlü oyuncu, “10 günlük meydan okuma diyeti”yle 10 gün boyunca şeker ve karbonhidratı tamamen hayatından çıkardı.
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Bu diyeti ocak ayında Jennifer Lopez ve erkek arkadaşı Alex Rodriguez yapmıştı.
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Bir röportajında yaptığı diyet sayesinde çok sağlıklı hissettiğini söyleyen Affleck, “İtiraf ediyorum, hiç kolay değildi. Zorlandım ama daha iyi hissediyorum” dedi.
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“İlk günler çok zor geldi çünkü ben ekmek ve şekere bayılan biriyim” diyen Affleck, “Ekmek yok, şeker yok, süt ürünleri yok. Kafein de yoktu aslında ama ben biraz kuralı çiğnedim” ifadesini kullandı.
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10 günlük diyetin ardından karbonhidrat yemeye geri döndüğünü söyleyen Affleck, “10 günden sonras üç tane simidi birden yedim” dedi.