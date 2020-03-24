"Bencil olma" çağrısı yapan Bella Hadid'den evde yapılabilecekler listesi
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından tüm dünyayı tehdit eden corona virüse karşı 'evde kal' çağrısında bulundu. Hadid ayrıca evde kalanlar için bir liste önerisi de verdi.
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24.03.2020 - 10:48
"Bencil olma" uyarısında bulunan Bella Hadid, corona virüs salgınına karşı takipçilerine evde kalmaları konusunda uyarı yaptı.
23 yaşındaki Hadid, "Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın" dedi.
Ünlü model Hadid sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda tüm dünya ve sevdiğin tüm insanlar için de... Çılgınca, çünkü tek yapmamız gereken bu virüsü yavaşlatmak için birlikte çalışmak ve insanlar hala anlamakta zorlanıyor. Bencil olma!"
Hadid ayrıca evde yapılabileceklere önerileri de sıraladı.
Hadid'in önerileri:
- Meditasyon yap - Evcil hayvanınla ilgilen - Annene bir şiir yaz - TikTok çek - Yükselen burcunu öğren - Ellerini yıka
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