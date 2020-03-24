"Bencil olma" çağrısı yapan Bella Hadid'den evde yapılabilecekler listesi

23 yaşındaki Hadid, "Sadece kendin için değil, sevdiğin insanlar için evde kalmalısın" dedi.

Ünlü model Hadid sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda tüm dünya ve sevdiğin tüm insanlar için de... Çılgınca, çünkü tek yapmamız gereken bu virüsü yavaşlatmak için birlikte çalışmak ve insanlar hala anlamakta zorlanıyor. Bencil olma!"





