Benedict Cumberbatch: Erkekler susup dinlemeyi öğrensin

Haberler 02.12.2021 - 13:14
The Power of The Dog filminin yıldızı Benedict Cumberbatch; toksik erkeklik, ataerkillik ve erkek hegemonyası üzerinde devam eden sistemleri sert bir dille eleştirdi.
Erkeklerin baskıcı ve zorba davranışlarının sona ermesi gerektiğini belirten Benedict Cumberbatch, “Artık erkekler susup söyleneni dinlemeyi öğrensin” dedi.
Sherlock Holmes dizisindeki performansıyla tanınan Benedict Cumberbatch Sky News’a yaptığı açıklamada erkek egemen dünyanın artık değişmesi gerektiğini belirtti. Yönetmen Sophie Hunter ile evli olan 45 yaşındaki oyuncu, toplumda oluşturulan kalıpların yıkılması gerektiğini savundu.
Toplumsal statü ve tabusallaştırılmış kalıpların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Marvel yıldızı, “Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motor kapağını biraz kaldırıp altına bakmamız gerekiyor. Statünün ve ataerkilliğin sorgulandığı bir dünyada bu gerçekten büyük bir nokta” dedi.
“Tüm erkekler kötü değildir” savunmasının da çocukça bir isyan olduğunu aktaran Cumberbatch erkeklerin sadece susup dinlemesi gerektiğini söyledi.