Benedict Cumberbatch: Erkekler susup dinlemeyi öğrensin

Toplumsal statü ve tabusallaştırılmış kalıpların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Marvel yıldızı, “Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motor kapağını biraz kaldırıp altına bakmamız gerekiyor. Statünün ve ataerkilliğin sorgulandığı bir dünyada bu gerçekten büyük bir nokta” dedi.



