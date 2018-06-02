Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) kuryeyi kurtardı

Ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in 4 kişinin saldırısına uğrayan bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı.
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Ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in 4 kişinin saldırısına uğrayan bir kuryeyi kurtardığı ortaya çıktı.
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Haberi İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi ortaya çıkardı. Habere göre eşiyle birlikte bir takside seyahat eden Benedict Cumberbatch, bir kuryenin 4 kişinin saldırısına uğradığını gördü.
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Hemen araçtan inerek olay yerine giden Cumberbatch, saldırganlardan birini yakaladı. Taksi şöförünün de bir başka saldırganı yakaladığı belirtildi.
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Gazeteye konuşan şöför "Benedict Cumberbatch olaya müdahale etmeseydi kurye ciddi şekilde yaralanacaktı" dedi. İngiliz oyuncunun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Olayı ne zaman yaşandığı hakkında bilgi verilmedi.
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Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes ve Doktor Strange gibi karakterleri canlandırmıştı.