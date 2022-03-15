Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor

Ünlü model katıldığı bir defilede, “Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor” demişti.

Arganaraz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

"Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmak çok garip hissettiriyor."