Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor

Haberler 15.03.2022 - 13:03 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 13:07
‘Sherlock’ dizisiyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, önceki gün Londra'da düzenlenen BAFTA ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile katıldı. Törende Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla ilgili yorumlarda bulundu.
Daha önce katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına desteğini göstermek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, yeni bir açıklama yaparak, savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını belirtti.
Cumberbatch, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" dedi.
45 yaşındaki oyuncu, Ukrayna’ya destek verenlerin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.
Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım etmek amacıyla politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini de dikkat çekti.
Cumberbatch, konuyla şunları da söyledi: "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum.”
Cumberbach, BAFTA gecesinde Ukrayna'ya desteğini takım elbisesinin yakasına ülke bayrağını taşıyan rozeti takarak da gösterdi.
Moda dünyasında Ukrayna’daki mülteciler için yardım eli uzatan ilk kişilerden biri model Mica Arganaraz’dı.
Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Arganaraz, elde ettiği geliri Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.
Ünlü model katıldığı bir defilede, “Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor” demişti.
Arganaraz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:
"Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmak çok garip hissettiriyor."
Arganaraz'ın ilk adımını attığı bu kampanyaya destek veren modellere, Gigi Hadid, Bella Hadid, Lara Worthington, Felice Nova ve Kaia Gerber de eklenmişti.
Ünlü modeller, bu sezon podyuma çıktıkları defilelerden elde ettiklerin gelirin bir bölümünü Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere bağışlayacağını açıklamıştı.
Ünlü çift Victoria Beckham ve David Beckham da, Ukrayna'yı desteklemek için UNICEF'e 1 milyon sterlin bağışta bulunmuştu.
İkili, daha fazla bağış yapılması konusunda da takipçilerine çağrı yapmıştı.
Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis ve meslektaşı eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere ulaştırılmak için 3 milyon dolar bağış yaptıklarını kaydederek, hayranlarından başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına katkı sağlamalarını istemişti.
Kunis, "1983'te Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğdum, 1991'de Amerika'ya geldim. Kendimi her zaman bir Amerikalı, gururlu bir Amerikalı olarak gördüm. Bu ülkenin benim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ancak Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" açıklamasını yapmıştı.
Ukrayna’nın Kiev kentinden dünyaya gelen model ve oyuncu Milla Jovovich de saldırıların başlamasından bir gün sonra Instagram hesabından takipçilerini Ukrayna halkına yardıma çağırmıştı.
Kalbi kırılmış hissettiğini söyleyen Jovovich, "Benim ülkem ve insanlarım bombalanıyor. Köklerim Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Yıkılmakta olan bir ülkeyi izlerken sanki kendimi iki parçaya bölünmüş gibi hissediyorum" demişti.
ABD’li girişimci ve yazar Bethenny Frankel (51) de Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar için başlattığı kampanya ile 25 milyon dolar toplamıştı. Toplanan yardım, Frankel'in kurduğu vakıf tarafından temin edilmişti.