"Beni odaya kapatıp dövdüler" diyen eski menajere Deniz Akkaya'dan yanıt

1 Deniz Akkaya’nın tehditle aracına el koyduğunu iddia ederek polise başvuran eski menajeri Merih Yılmaz'ın polise şikayette bulundu.

2 Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre eski menajer, ”Deniz Akkaya ile tartışırken ofise 2 kişi geldi. Beni odaya kapatıp dövdüler. Araca el koydular. Deniz Akkaya da oradaydı” dedi.

3 İddiaya göre önceki gün ise Akkaya eski menajerini arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istedi. Yılmaz ofise gitti. Akkaya, Yılmaz'a kendisine 200 bin TL borcu olduğunu, neden ödeme yapmadığını sordu.

4 Yılmaz borcu olmadığını söyledi. Akkaya ve Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha geldi. Akkaya'nın kendisini tehdit ettiğini, ofise gelen 2 kişinin de darp ederek aracını aldığını öne süren Yılmaz daha sonra ofisten kovulduğunu iddia etti.

5 Yılmaz ofisten kovulmasının ardından soluğu polis merkezinde alarak Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi oldu. Yılmaz polise yaptığı şikayette,”Deniz Akkaya beni arayarak avukatının ofisine çağırdı. Kendisine 200 bin TL borcum olduğunu söyledi. Ben kendisine bana 70 bin TL borcu olduğunu söyledim. Aramızda tartışma yaşanırken ofise 2 kişi girdi. Beni odaya çekip dövdüler. Bütün bunlar yaşanırken Deniz Akkaya da ofisteydi. Tehdit ve döverek aracı aldılar. Daha sonra beni ofisten kovdular. Deniz Akkaya ve beni darp eden 2 kişiden şikayetçiyim” dediği öne sürüldü.