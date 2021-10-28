Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, ilk bölümüyle pazar günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak. İşte Benim Hayatım dizisinin 1. bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 28.10.2021 - 17:26

Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, ilk bölümüyle 31 Ekim Pazar günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım’ın genel yönetmenliğini Onur Tan üstleniyor. Dizinin   yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken, senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.

Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 3

1. BÖLÜM KONUSU

Hayalleri için babası Ökkeş’le İstanbul’a gelen Hayat, Harisoğlu Holding’in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz’ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.

Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 4

BENİM HAYATIM 1. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 5
Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 6
Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 7
Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 8
Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 9
Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları - 10

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