Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları

Haberler 28.10.2021 - 17:26
Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, ilk bölümüyle 31 Ekim Pazar günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım’ın genel yönetmenliğini Onur Tan üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken, senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.
1. BÖLÜM KONUSU
Hayalleri için babası Ökkeş’le İstanbul’a gelen Hayat, Harisoğlu Holding’in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz’ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.