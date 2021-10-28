Benim Hayatım 1. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, ilk bölümüyle 31 Ekim Pazar günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.