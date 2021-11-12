Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi ‘Benim Hayatım’, pazar günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı diziden 3. bölüm fotoğrafları yayınlandı.

Haberler 12.11.2021 - 14:25

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım'ın genel yönetmenliğini Onur Tan üstleniyor.

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 2

Dizinin  yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken, senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 3

3. BÖLÜM KONUSU

Yılmaz’ı vuran Ökkeş’in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz’la görüşür. 

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 4

Yılmaz canını kurtaran Hayat’a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat’dan kurtulmak için Hakkı’yı tekrar devreye sokar.

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 5

Handan’ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar’a gerekli talimatı vermiştir.

İşte diğer kareler...

Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 6
Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 7
Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 8
Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 9
Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları - 10

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER