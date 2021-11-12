Benim Hayatım 3. bölüm fotoğrafları

Haberler 12.11.2021 - 14:25
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım'ın genel yönetmenliğini Onur Tan üstleniyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken, senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.
3. BÖLÜM KONUSU
Yılmaz’ı vuran Ökkeş’in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz’la görüşür.
Yılmaz canını kurtaran Hayat’a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat’dan kurtulmak için Hakkı’yı tekrar devreye sokar.
Handan’ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar’a gerekli talimatı vermiştir.
İşte diğer kareler...