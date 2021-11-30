Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım, 5. bölümüyle 2 Aralık Perşembe günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Hayat'ın mutluluğu kursağında kalır, çünkü Pınar Ali’den hamiledir. İşte Benim Hayatım'ın 5. bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 30.11.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 14:47

Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranında yayınlanan Benim Hayatım, her perşembe izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi ekrana geliyor.

Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım’ın yönetmenliğini Özlem Dündar Demir ve Savaş İlhan üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.

Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Handan hisselerini Yasemin ve Hayat’a devreder. Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir. Bu güzel haberin üstüne Ali’den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali’den hamiledir.

Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 4

BENİM HAYATIM 5. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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