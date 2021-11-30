Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranında yayınlanan Benim Hayatım, her perşembe izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi ekrana geliyor.