Benim Hayatım 5. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 30.11.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 14:47
Star ekranında yayınlanan Benim Hayatım, her perşembe izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı dizide; hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi ekrana geliyor.
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım’ın yönetmenliğini Özlem Dündar Demir ve Savaş İlhan üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Handan hisselerini Yasemin ve Hayat’a devreder. Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir. Bu güzel haberin üstüne Ali’den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali’den hamiledir.