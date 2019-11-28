Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fotoğrafları (Yeni bölümde neler olacak?)

O3 Medya imzalı, başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın 24'üncü bölümü 30 Kasım Cumartesi günü Star TV'de ekrana gelecek.
Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?
Suna ve Nejat’ın ayrılığının üzerinden 2 hafta geçmiştir. Her ikisi de yeni hayatlarına adapte olarak, birbirlerini unutmaya çalışmaktadırlar. Ancak unutmak hiç kolay değildir. Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra’nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat’ı uzaktan da olsa gözlemektedir. Kayra’nın Aylin’le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır.
Nejat’ın Suna’ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna’nın neler yaptığını merak etmeden duramaz. Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna’yı uzaktan izler. Saniye, Hayri’nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri’nin aklına Saniye’yi dağ evine götürmek gelir. Suna’dan yardım ister. Suna, Hayri’ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.
İşte yeni bölümden fotoğraflar...