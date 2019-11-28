Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fotoğrafları (Yeni bölümde neler olacak?)

Nejat’ın Suna’ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna’nın neler yaptığını merak etmeden duramaz. Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna’yı uzaktan izler. Saniye, Hayri’nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri’nin aklına Saniye’yi dağ evine götürmek gelir. Suna’dan yardım ister. Suna, Hayri’ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.