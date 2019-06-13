Benim Tatlı Yalanım oyuncu kadrosunda kim, kimdir?

Şevket Doğan / AHMET SARAÇOĞLU

Sadece Suna, Saniye ve Rafet’in değil mahallenin Şevket Baba’sıdır. Babacan, şefkatli, dürüst, güleç bir adamdır. Kırk yıldır kahvecilik yapan Şevket, kadirşinas ve hakkaniyetlidir. Çocuklarını hep dürüst olmaya yönlendiren fedakar baba, hayatta en çok yalandan nefret eder. Çocuklarına ise bu konuda güveni tamdır. Oysa ki henüz kimse bilmemesine rağmen Şevket’in de çocuklarından sakladığı çok önemli bir sırrı vardır ve bu sır ortaya çıktığında asıl dünyası başına yıkılacak olan kişi Suna’dır.