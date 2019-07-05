Benim Tatlı Yalanım reytinlerde birinci
ntv.com.tr
Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in başrolleri paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım dün akşam en çok izlenen yapım oldu.
-
1
Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in başrolleri paylaştığı Benim Tatlı Yalanım dün akşam en çok izlenen yapım oldu.
-
2
Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan, sürprizlerle dolu hikayesinin anlatıldığı Benim Tatlı Yalanım dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Dizi, 3 ana kategoride de en çok izlenen dizi oldu.
-
3
Benim Tatlı Yalanım ile Tüm Kişiler’de %5,18 izlenme oranı ve 17.24 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de %4.99 izlenme oranı ve 17.30 izlenme payı, 20+ABC1’de %5.33 izlenme oranı ve %17.69 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
-
4
O3 Medya imzalı, başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor.
-
5
Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği dizinin senaryosunu, Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme alıyor.
-
6
Benim Tatlı Yalanım, yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe 20.00’de Star’da.