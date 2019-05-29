Benim Tatlı Yalanım'ın Suna'sı Aslı Bekiroğlu'nun doğal halleri
Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer ile birlikte rol aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'da canlandırdığı Suna karakteriye adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Vine ile ünlünen 23 yaşındaki oyuncu, Beni Böyle Sev ile başlayan yükselişine kısa sürede bir film ve önemli projeler ekledi. Peki ama kim bu Aslı Bekiroğlu? İşte dünden bugüne Aslı Bekiroğlu ve onun Instagram'daki doğal paylaşımları...
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1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu.
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2Bir zamanlar popüler olan Vine isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.
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3Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde yaşadı.
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4Bu dizinin ardından 2015 yılında Adı Mutluluk ve 2016'da Gülümse Yeter dizilerine boy gösterdi.
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52017'de İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım'da rol aldı.
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6Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, Melike karakterine hayat verdi.
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23 yaşındaki oyuncu Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'da Suna karakterine hayat veriyor.
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8İşte Aslı Bekiroğlu'nun Instagram paylaşımlarından bazıları...
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