Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, 31 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Haberler 26.10.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 09:49

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 1

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım pazar akşamları seyircisini ekran başına kilitleyecek.

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 2

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, 31 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 3
Dizi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 4
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor.
Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 5

Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 6

Benim Hayatımi güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 31 Ekim Pazar Star’da.

Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 7
BENİM HAYATIM'DAN İLK TANITIM 
Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 8
Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu - 9

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