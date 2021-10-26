Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım’ın yayın günü belli oldu

Haberler 26.10.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 09:49
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım pazar akşamları seyircisini ekran başına kilitleyecek.
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, 31 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Benim Hayatımi güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 31 Ekim Pazar Star’da.