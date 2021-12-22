Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması

Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy'ye yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması beklenirken, Liverpool'da cezaevinde tutulan oyuncu için toplam suçlama sayısı böylece 7 oldu.

Haberler 22.12.2021 - 16:47

Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması - 1

Son dönemde tecavüz davalarıyla gündemde olan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy için bir suçlama daha geldi.


Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması - 2

Son çıkan suçlamanın ardından Fransız oyuncuya açılan tecavüz davalarının sayısı 7'ye yükseldi.


Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması - 3

Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.


Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması - 4

Aleyhindeki suçlamaların, 16 yaşın üzerindeki dört şikayetçiyle ilgili ise Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.


Benjamin Mendy'ye yedinci tecavüz suçlaması - 5

Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurmuştu.

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