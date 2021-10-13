Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek

Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) ile Daren Gerede Erkaya'nın (21) yaşadığı ilişki, 22 yaş farkı nedeniyle gündem oldu. Çifti tebrik eden anne Bennu Gerede'den yeni açıklama geldi: İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi?

Haberler 13.10.2021 - 09:22

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 1
Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43) geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 2
Öztürk Instagram'dan da fotoğraflarını paylaştığı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 3
İkilinin ilişkisi 22 yaş farkından dolayı gündem oldu. Bunun üzerine çifti destekleyen anne Bennu Gerede'den yeni bir açıklama geldi.
Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 4
Gerede Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benim ile iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştütmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi?" dedi.

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 5
"Sonunda sadece bir beden değil miyiz" diyen Gerede "Ruhu olan bir beden. Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız" diye yazdı.

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 6
Bennu Gerede "Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşca büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum" diyerek çifti tebrik etti.

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 7

Gerede daha önce de Bilge Öztürk'ün sevgilisiyle paylşatığı fotoğrafın altına destek mesajı yazmıştı. 

Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek - 8

50 yaşındaki fotoğrafçı çift için "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yapmıştı.

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