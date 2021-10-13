Bennu Gerede'den oğlu Daren ile 22 yaş büyük sevgilisi Bilge Öztürk'e destek

50 yaşındaki fotoğrafçı çift için "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yapmıştı.