Bensu Soral baba evinden böyle çıktı

Hakan Baş bu akşam evleneceği oyuncu sevgilisi Bensu Soral'ı baba evinden aldı. İkilinin düğün heyecanı sosyal medyadan paylaşıldı.
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Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de nikah masasına oturacak
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Hakan Baş, düğüne saatler kala müstakbel eşini baba evinden alarak düğünün yapılacağı otele götürdü.
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O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Öte yandan Hakan Baş'ın damatlığındaki detay dikkat çekti. Hakan Baş’ın damatlığının iç cebinde İngiliz aristokratların geleneksel olarak önemli günler şerefine uyguladıkları işleme yer aldı. İşlemede çiftin düğün tarihi ve isimleri yer alıyor.