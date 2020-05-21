Bensu Soral: Güzel görünmek zorunda değilim, ben oyuncuyum

2018'den beri Hakan Baş'la evlisiniz. Evlendikten sonra hayatınızda neler değişti?

Evlenince hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sadece çok güzel, kocaman bir aile bağı oluştu. Bu da insana güven veren bir şey. Doğru insanı bulduğuna inanan herkese tavsiye ederim evliliği.

Pandemi döneminde boşanmaların arttığı yönünde araştırmalar yapıldı.Bu süreç sizin ilişkinizi nasıl etkiledi?

Ben de bu haberlere çok rastladım ama çevremde hep tam tersi oldu. Bu süreç bizim için de olumlu gelişti. Zaten beraber vakit geçirmek en keyif aldığımız şey.

Evliliğinizi ayakta tutan en önemli şey nedir sizce?

Saygı, sevgi, empati, iyi arkadaş olmak, sınırlarımızın olması... Bunlardan bir tanesi olmazsa eksik kalır bence ilişki. Ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.



