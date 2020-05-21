Bensu Soral: Güzel görünmek zorunda değilim, ben oyuncuyum

21.05.2020 - 10:30
Bensu Soral; resim merakını, pandemi sürecini ve Hakan Baş'la olan evlilik süreci hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Soral'ın Sabah'tan İlker Gezici'ye yaptığı açıklamalardan satırbaşları:
Bir dünya markasının yüzü olmak size ne hissettiriyor?
Markanın kadınlara hayatın her alanında kendilerini gösterecek özgüveni içlerinde taşıdıklarına dair verdiği mesajı iletmek, onlara bu gücü elde etmelerine katkı sağlamak bana inanılmaz gurur veriyor.
Resimlerinizi billboardlarda görmek nasıl bir duygu? Hayalini kurduğunuz bir şey miydi?
Kendimi billboardlarda görmek çocukluk hayalimdi diyemem aslında. Ama global bir markanın yüzü olarak kıymetli bir mesajın insanlara aktarılmasına aracı olmak çok güzel bir his. Hem kendinizi büyük bir ailenin parçası olarak hissediyorsunuz, hem de insanların hayatına bir katkı sağlayabiliyorsunuz.
Siz özgüvenli bir kadın olduğunuzu düşünüyor musunuz? Güveninizi sarsan, size kırılganlık yaşatan şeyler var mı?
Değişik günler yaşıyoruz. Herkes, eğer mümkünse tabii, evinde vakit geçirmeye çalışıyor. Biz de Daha Güçlü Geri Dön kampanyasıyla, insanlara evlerinde geçirdikleri bu vakti içlerindeki potansiyeli keşfetmeleri ve bu süreç bittiğinde daha güçlü geri dönmeleri için teşvik etmeye çalıştık. Bu kimisi için içindeki özgüveni ortaya çıkarmak ya da bir yeteneğini keşfetmek olabilirken, kimisi içinse uzun zamandır cesaret edemedikleri şeylere cesaret etmek olabilir. Mesela ben, yıllardır kendimi sınırladığım tuvallerden dışarı çıkıp, daha büyük ve belki daha iddialı bir resim yapma cesareti gösterdim, evimin bir duvarına resim yaptım. İnsan hayatın her alanında, her anında özgüvenli olamıyor. Mutlaka özgüven kırıklığı yaşatan deneyimlerimiz vardır hepimizin. Önemli olan bunların üzerine gidip, ihtiyacımız olan özgüveni tekrar kazanabilmek.
Gözünüze kestirdiğiniz başka duvarlar var mı? Devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Sonrasında üç farklı duvarıma daha çizim yaptım ama artık durmam gerekiyor sanırım.
Ne zamandan beri resme merakınız var? Bu yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?
Küçükken bana "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorduklarında hep "Ressam olacağım" derdim. Evimizde annemin tabloları asılıydı, çizim merakı ondan bulaşmış bana. Şimdi de takıldığım yerlerde hep anneme sorarım, o bana öğretir. Küçükken resim yarışmasında ilçe birincisi olmuştum yani hep hayatımdaydı.
Pandemi sürecinde resim haricinde neler yapıyorsunuz?
Her gün bir saat spor, bir saat de yürüyüş yapıyorum muhakkak. Ev işleri, yemek yapıyorum. Çok keyif alıyorum bunlardan. Bir de her gün dizi ve film izliyorum bol bol.
Covid-19 alışkanlıklarımızı, tüm yaşam şartlarımızı da değiştirdi. Bu süreç size ne öğretti?
Hayat o kadar kısa ki, günlük işlerimizi yetiştirme telaşından elimizden akıp gidiyormuş zaman ve biz bunun farkında bile değilmişiz. Ben anın kıymetini anladım bu süreçte. Yaşadığımız her saniyenin değerini... Bir daha o saniyelerin geri gelmeyeceğini... O yüzden aldığımız nefesin kıymetini bilip, bu hayatın her saniyesinin tadını çıkarmamız gerekiyor. Olmadık şeyleri kafaya takıp kendimizi üzmektense, olumlu şeylere odaklanıp ruhumuzu beslemek hayatımızı daha değerli kılacaktır.
Neyin özlemini kuruyorsunuz?
Tatil yapmayı, denize girmeyi çok isterim ama yine bu sakinlikte olmalı.
Güzelliğinizle ilgili gelen yorumlar sizi utandırıyor mu?
Çok mutlu oluyorum tabii ki öyle yorumlar görünce ama hep dediğim gibi, ben kendimi öyle görmüyorum. Güzel görünmek ya da güzel olmak zorunda değilim, sonuçta oyuncuyum ben.
Evinizin duvarını tuval olarak kullanma fikri nasıl oluştu? Resmi ne kadar zamanda bitirdiniz?
Boş zamanlarımda hep çizimle ilgili görseller araştırıyorum, kendimi geliştirmek için çizim teknikleriyle ilgili videolar izliyorum. Yine öyle bir gün araştırırken çok güzel bir duvar resmine denk geldim. New York ya da Los Angeles'ta bir caddenin duvarı olmalı, neresi olduğu yazmıyordu. Onu o kadar beğendim ki, "Ben de bunu evimin bir duvarına çizebilirim" dedim ve adını Love koyduğum resimle başlamış oldum duvar çizimlerime. İki haftada bitti o duvar ama bazen günde dört saat aralıksız çizim yaptım, bazen beş gün dokunmadım. Toplamda 10 saat falan sürmüştür herhalde.
2018'den beri Hakan Baş'la evlisiniz. Evlendikten sonra hayatınızda neler değişti?
Evlenince hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sadece çok güzel, kocaman bir aile bağı oluştu. Bu da insana güven veren bir şey. Doğru insanı bulduğuna inanan herkese tavsiye ederim evliliği.
Pandemi döneminde boşanmaların arttığı yönünde araştırmalar yapıldı.Bu süreç sizin ilişkinizi nasıl etkiledi?
Ben de bu haberlere çok rastladım ama çevremde hep tam tersi oldu. Bu süreç bizim için de olumlu gelişti. Zaten beraber vakit geçirmek en keyif aldığımız şey.
Evliliğinizi ayakta tutan en önemli şey nedir sizce?
Saygı, sevgi, empati, iyi arkadaş olmak, sınırlarımızın olması... Bunlardan bir tanesi olmazsa eksik kalır bence ilişki. Ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.
İlk günden beri pandemi sürecini ülkece iyi yönettiğimiz konusunda herkes hemfikir. Ayrıca bu zor günlerde tüm dünyaya da sağlık malzemesi göndererek yardım ediyoruz.
Sağlık sistemimizin dünyayla kıyaslandığında gerçekten çok önde olduğunu süreç öncesi de biliyorduk. Gerek yurt dışında yaşayan dostlarımızın anlattıklarından, gerekse kendi seyahatlerimizde gözlemlediklerimizden ve okuduklarımızdan bunun farkındaydık. Vakaların en geç başladığı ülkelerden biri olmamıza rağmen zirve noktasından düşüşe en kısa sürede geçenlerden olduk. Test sayılarının hızlı şekilde artması, hastanelerin organize edilmesi, devletimizin kararlı politikası ve vatandaşlarımızın sabrı ve duyarlılığı da bunda etkili oldu. Diğer ülkelere yardım ediyor olmamız haz verici. Kara gün dostu olmak dış ilişkilerimiz için pozitif bir adım.