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Bensu Soral ile Hakan Baş evlendi

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş yakın dostlarının katıldığı düğünle dün evlendi.

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    Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş dün akşam Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenen düğünle evlendi.

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    27 yaşındaki Soral ile 35 yaşındaki Baş’ın düğününe yakın dostları katıldı.

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    Bensu Soral’ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Hakan Baş’ın şahitliğini ise Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı.
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    Bensu Soral, moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar Demir imzalı iki ayrı gelinlik giydi.

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    Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral’in kardeşi Bensu Soral, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan İçerde dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

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    Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, ilk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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    Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 

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    Lidyana.com’un CEO’luğunu yürüten Hakan Baş, Wired dergisi tarafından Eylül 2016’da “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak gösterildi.

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