Bensu Soral ve Hakan Baş'ın romantik tatili
Bu yıl evlenmeleri beklenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, geçen seneki Bodrum tatili sonrası yakın arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile birlikte Ege'de tekne turunda çıktı.
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1Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş, Semih-Yasemen Kaya çifti ile Ege turuna çıktı.
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2Günlük kirası 2500 Euro olan 27 metrelik bir tekne kiralayan dörtlü, Göcek’teki Hamam Koyu’nda görüntülendi.
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3HT Magazin'den Onur Aydın'nın haberine göre, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Soral ve Baş, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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4Romantik anların ardından tekneye çıkan Hakan Baş, üşümesin diye sevgilisine merdivende havlu tuttu.
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Geçen yıl tatil için Bodrum'u tercih eden çift bu sene de Ege kıyılarını seçti...
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Ancak Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Viyana'da mı yoksa İstanbul'da dünyaevine girecekleri hala bilinmiyor.