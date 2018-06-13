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Bensu Soral ve Hakan Baş'ın romantik tatili

Bu yıl evlenmeleri beklenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, geçen seneki Bodrum tatili sonrası yakın arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile birlikte Ege'de tekne turunda çıktı.

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    Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş, Semih-Yasemen Kaya çifti ile Ege turuna çıktı.
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    Günlük kirası 2500 Euro olan 27 metrelik bir tekne kiralayan dörtlü, Göcek’teki Hamam Koyu’nda görüntülendi.

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    HT Magazin'den Onur Aydın'nın haberine göre, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Soral ve Baş, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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    Romantik anların ardından tekneye çıkan Hakan Baş, üşümesin diye sevgilisine merdivende havlu tuttu.
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    Geçen yıl tatil için Bodrum'u tercih eden çift bu sene de Ege kıyılarını seçti... 

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    Mart ayında nişanlanan çiftinin ekim ayında evlenmesi bekleniyor. 

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    Ancak Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Viyana'da mı yoksa İstanbul'da dünyaevine girecekleri hala bilinmiyor. 

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