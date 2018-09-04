Bensu Soral ve Tülin Şahin'den Dilan Çiçek Deniz'e destek (Victoria’s Secret seçmeleri)

1 2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan Çukur dizisindeki Sena karakteriyle kariyerinde zirve yapan Dilan Çiçek Deniz'den Victoria's Secret için flaş açıklama geldi.

2 Seçilseydi ilk 'Türk melek' olacak olan Dilan Çiçek Deniz'in hayalleri yarım kaldı. Sevgilisi ile birlikte New York'ta olan ve dünyaca ünlü markanın seçmelerine katılan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

3 Aktif olarak modellik yapılmadığı için seçilemediğini duyuran ünlü oyuncu Instagram hesabına şunları yazdı:

4 Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim. Ajansıma yapılan açıklama “Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş”.





5 "Seçilseydim ilk 'Türk Melek' olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurt dışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım."

6 "Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı. Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum."





7 "Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet..."

8 "Hayallerin peşinde koşmaya, çalışmaya devam... Herkese güzel dileklerimle"

9 Dünyanın en iyi ve en güzel 50 topmodeliarasında gösterine Tülin Şahin'den Dilan Çiçek Deniz'e destek geldi. Şahin, "Denemen bile başarmanın yarısı baby. Seni kraliçe seçerken biliyordum" dedi.