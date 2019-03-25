Bensu Soral'a Hakan Baş'tan Cannes'da özel kutlama

Son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı'nda rol alan Bensu Soral'ı eşi Hakan Baş yeni yaşını kutlamak için Cannes’a götürdü. Çift iki günlük konaklama için odaya yaklaşık 40 bin TL ödedi.
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Geçtiğimiz gün 28 yaşına giren Bensu Soral'ı eşi Hakan Baş, romantik doğum günü kutlaması için Cannes’a götürdü.
(Fotoğraf: Arşiv)
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İkili, geceliği 18 bin lira olan otelde baş başa romantik bir kutlama gerçekleştirdi.
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Hakan Baş çift yatak odalı ve jakuzili lüks odayı da eşinin en sevdiği çiçek olan pembe güllerle donatıp jest yaptı.
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Soral, tatilden bazı kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Soral, Cannes sokaklarında da eşine poz verdi.
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Baş, eşinin yeni yaşını "İyi ki doğmuşsun da benim olmuşsun, güzel sevgilim" diye sosyal medyada da kutladı.