Bensu Soral'a sürpriz doğum günü partisi
İş adamı Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 27. yaşına giren oyuncuyu yakın dostları yalnız bırakmadı.
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1Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
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Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katıldı.
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3Mekan çıkışında soruları yanıtlayan Bensu Soral, Hakan Baş ile yazın evleneceklerini söyledi: “Hazırlıklar daha başlamadı, onlara da yavaş yavaş başlayacağız” şeklinde konuştu.
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4Yasemen-Semih Kaya
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5Hande Soral - İsmail Demirci
Bedirhan Soral
Semih Kaya- Yasemen Kaya - Hakan Baş
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6Bedirhan Soral
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7Semih Kaya- Yasemen Kaya - Hakan Baş