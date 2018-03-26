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Bensu Soral'a sürpriz doğum günü partisi

İş adamı Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 27. yaşına giren oyuncuyu yakın dostları yalnız bırakmadı.

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    Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
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    Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katıldı.

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    Mekan çıkışında soruları yanıtlayan Bensu Soral, Hakan Baş ile yazın evleneceklerini söyledi: “Hazırlıklar daha başlamadı, onlara da yavaş yavaş başlayacağız” şeklinde konuştu.
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    Yasemen-Semih Kaya

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    Hande Soral - İsmail Demirci


    Bedirhan Soral

    Semih Kaya- Yasemen Kaya - Hakan Baş
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    Bedirhan Soral

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    Semih Kaya- Yasemen Kaya - Hakan Baş
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