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Bensu Soral'dan bebek açıklaması

İçerde dizisiyle yıldızı parlayan geçtiğimiz yıl ise Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, "Yakın zamanda bir bebek istiyoruz” dedi.

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    Geçtiğimiz eylül ayında evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş, Etiler'de objektiflere yansıdı.


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    Soral, “Köpeğinizle sosyal medyada eğlenceli videolar paylaşıyorsunuz. Bebeğinizle ne zaman bu tarz videolar paylaşacaksınız?” sorusuna “Böyle şeyler tabii ki kısmet ama yakın zamanda bir bebek istiyoruz” yanıtını verdi.


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    27 yaşındaki oyuncu son olarak "Ortalama güzellikte bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve oyunculuğumun önüne de geçtiğini düşünmüyorum. Öyle ahım şahım bir güzelliğim yok çünkü" sözleriyle gündeme gelmişti.


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    İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Soral, şu sıralar beyazperde ve Netflix'ten Organize İşler filmiyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.
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