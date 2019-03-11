Bensu Soral'dan bebek açıklaması
İçerde dizisiyle yıldızı parlayan geçtiğimiz yıl ise Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, "Yakın zamanda bir bebek istiyoruz” dedi.
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1Geçtiğimiz eylül ayında evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş, Etiler'de objektiflere yansıdı.
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2Soral, “Köpeğinizle sosyal medyada eğlenceli videolar paylaşıyorsunuz. Bebeğinizle ne zaman bu tarz videolar paylaşacaksınız?” sorusuna “Böyle şeyler tabii ki kısmet ama yakın zamanda bir bebek istiyoruz” yanıtını verdi.
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327 yaşındaki oyuncu son olarak "Ortalama güzellikte bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve oyunculuğumun önüne de geçtiğini düşünmüyorum. Öyle ahım şahım bir güzelliğim yok çünkü" sözleriyle gündeme gelmişti.
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4İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Soral, şu sıralar beyazperde ve Netflix'ten Organize İşler filmiyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.