Bensu Soral'dan boşanma açıklaması

Boşanacakları iddia edilen Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinden ünlü oyuncu konu hakkında ilk kez konuştu. "Boşanma yok" diyen Soral "Kavgalar olabilir" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti boşanacakları iddialarına ilk kez yanıt verdi.
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Şiddetli bir tartışma yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Bensu Soral- Hakan Baş çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekanda görüntülendi.
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Çift, çıkan haberlere üzüldüklerini belirterek "İlişkilerde kavga, tartışma olabilir ama bizim ilişkimizde olmadı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Yeni sezonla ilgili sorulara da yanıt veren Soral, "Teklifler geliyor ama iyi araştırmak lazım" dedi.
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İkiliye çıktıkları yemekte Acun Ilıcalı da eşlik etti.