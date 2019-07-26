NTV

Bensu Soral'dan boşanma açıklaması

Boşanacakları iddia edilen Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinden ünlü oyuncu konu hakkında ilk kez konuştu. "Boşanma yok" diyen Soral "Kavgalar olabilir" ifadelerini kullandı.

  • 1

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti boşanacakları iddialarına ilk kez yanıt verdi.


  • 2

    Şiddetli bir tartışma yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Bensu Soral- Hakan Baş çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekanda görüntülendi.


  • 3

    Çift, çıkan haberlere üzüldüklerini belirterek "İlişkilerde kavga, tartışma olabilir ama bizim ilişkimizde olmadı. Çok mutluyuz" diye konuştu.


  • 4

    Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Yeni sezonla ilgili sorulara da yanıt veren Soral, "Teklifler geliyor ama iyi araştırmak lazım" dedi.
  • 5

    İkiliye çıktıkları yemekte Acun Ilıcalı da eşlik etti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin