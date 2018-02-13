Bensu Soral'dan kaburgasına yeni dövme (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları)

1 Bensu Soral Bensu Soral kaburgasına yeni dövme yaptırdı. Soral'ın yeni dövmesi MAG dergisine verdiği pozlarda ortaya çıktı.

2 İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme’de geçiriyor. Roma'da oynayan Cengiz Ünder’le birlikte deniz keyfi yapan Çağlar Söyüncü, sırtını kaplayan dev aslan figürü ve vücudundaki diğer dövmelerle plajda ilgi odağı oldu.

3 Çağlar Söyüncü

4 MARCAO Portekiz'in Chavez takımından devre arası transfer döneminde 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Marcao aslan dövmesi yaptırdı.

5 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu yeni yaptırdığı aslan dövmesini Instagram hesabından paylaştı.

6 Oyuncu Gonca Vuslateri, sırtına yaptırdığı büyük boy gül dövmesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gonca Vuslateri'nin gül dövmesi, Instagram'da 4 binden fazla beğeni aldı.

7 Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. "Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

8 NESLİHAN ATAGÜL Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı.

9 Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi. Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.

10 CANER ERKİN Caner Erkin bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı'nın dövmesini yaptırdı.

11 Yaptırdığı dövmeyi Instagram hesabından paylaşan Caner Erkin'in bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Beşiktaşlı yıldız fotoğrafın altında "İlk seans daha bitmedi" notu düştü.

12 ELÇİN SANGU Son olarak Kiralık Aşk dizisiyle ekranlara gelen ve projenin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Elçin Sangu, vücuduna yaptırdığı dövmeyi sosyal medyadan paylaştı. Sangu yeni dövmesini takipçileriyle paylaşırken altına ise "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem...senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.

13 Halle Berry Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, mart ayında sırtındaki dövmeyi açıkta bırakan bir Instagram payklaşımı yapmıştı. 52 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında o dövmenin gerçek olmadığını, sadece bir deneme olduğunu açıkladı.

14 Berry, “Ama beni gelecek aylarda birden çok dövmeyle göreceksiniz” diye ekledi.

15 Mustafa Sandal Mustafa Sandal da dövme tutkunu ünlüler arasına katıldı. Sandal, vücuduna oğulları Yaman ve Yavuz’un doğum tarihlerini yazdırdı.







16 “Bu yaz Çeşme’de konserimiz olacak, onun da heyecanını yaşıyorum” diyen ünlü şarkıcı, dövmeleri için “Aslında dövmeler tam bitmedi" ifadelerini kullandı.

17 HANDE ERÇEL Kısa süre önce annesini kaybeden Hande Erçel annesi için sırtına kelebek dövmesi yaptırdı.



Erçel, kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi için kelebek dövmesini ensesine kazıttı.







18 Erçel, dövmenin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.



Erçel cenazede de annesi kelebekleri sevdiği için annesinin tabutu ile yakalarına kelebek figürleri taktırmıştı.

19 ŞAHAN GÖKBAKAR Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, koluna 3 kaplan dövmesi yaptırdı ve yeni dövmesini Instagram sayfasında paylaştı.

20 Gökbakar, fotoğrafın altına "Ailem artık hep benimle. Kraliçem ve iki aslan parçası..." notunu yazdı.

21 LADY GAGA Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga iki yeni dövme yaptırdı.

22 Lady Gaga, omuriliğinin üzerine denk gelecek şekilde bir gül dövmesi yaptırdı. Dövmenin üzerinde "La vie en rose" (Güllerin içinde hayat) yazıyor. Lady Gaga yeni dövmesini sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı.

23 Lady Gaga'nın iknci dövmesi müzik notaları oldu.

24 Zeynep Alkan

25 EZGİ MOLA Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını kaburgasına (rip tattoo) dövme yaptırdı. Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, yeni dövmesinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı

26 Kısa sürede 30 bin beğeni alan fotoğrafa, takipçileri yorum yağdırdı. Bazıları dövmeyi çok beğendiğini söylerken, bazıları da olumsuz görüşünü bildirdi.

27 ŞAHAN GÖKBAKAR Eşiyle fotoğrafını paylaşan Gökbakar’ın kolundaki dev dövme dikkat çekti. Ünlü komedyenin 2 yaşındaki oğlu Deniz Efe’nin portresini koluna dövme olarak yaptırdığı anlaşıldı.

28 Ariana Grande, geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 7 Rings için eline bir dövme yaptırdı. Japon alfabesi ile yaptırdığı dövmeyi yanlış yazdıran Grande, 7 Rings yerine Japon barbekü yemeği shichirin’i vücuduna kazıttı. Japonca konuşan arkadaşlarından yardım alan ünlü şarkıcı, dövmeyi düzeltti ancak yazım hatası hala düzelmedi! BuzzFeed’den Eimi Yamamitsu, düzelttirilen dövmenin hala hatalı olduğunu Twitter üzerinden paylaştı: “Ariana Grande’nin dövmesinde şimdi de ‘Japon Barbekü parmakları' yazıyor.”

29 Grande’nin sosyal medyada gündem olan dövmesinin üstüne, bir dövme sildirme merkezi, ünlü şarkıcıya oldukça ilginç bir teklifte bulundu. Hataların telafisini gelire dönüştürebilecek ünlü şarkıcıya, reklam karşısında bedava dövme sildirme ve $1.5 milyon teklif edildi.



Teklif metnine ulaşan TMZ, ünlü şarkıcının anlaşmayı kabul ederse bir sene boyunca her ay bir kere dövme sildirme deneyimi hakkında resim paylaşacağını belirtti.



TMZ’nin haberini gören Grande’nin menejeri Scooter Braun, “Ariana için konuşamam çünkü biz bu teklifi almadık ama tekliflerini bana göndermek isterlerse, hemen bir dövme yaptırıp sildirebilirim… Tabii $1.5 milyon için,” diyerek bu haberi tiye aldı.

30 SCARLETT JOHANSSON Scarlett Johansson (Black Widow) Avengers: Infinty War galasında sırt dekolteli kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki oyuncunun sırtındaki kuzu ve güllerden oluşan dövmesi galanın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.

31 MERYEM UZERLİ Meryem Uzerli'nin bacağındaki yeni dövmesi sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

32 Felipe Melo: Yeni dövmem; Aslanlar sonsuza dek kalbimde

33 ASLIHAN DOĞAN TURAN Önce ailesinin doğum tarihlerini koluna yazdıran Aslıhan Doğan Turan, daha sonra eşi Arda Turan’ın doğum tarihini de dövme yaptırmıştırtı. Doğan Turan son olarak ise oğlu Hamza Arda’nın doğum tarihini koluna yazdırdı.

34 Doğan Turan dövme yaptırırken çektiği görseli, "Çok şükür dediğimizi hep yaptık" notuyla yayınladı.

35 JUSTIN BIEBER Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüzüne dövme yaptırdı. 24 yaşındaki pop yıldızı, sağ kaşının üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bieber’ın “grace” (zarafet) kelimesini dövme şeklinde yüzüne yazdırdığı görüldü.

36 Dövmeyi kasım ayında yaptıran Bieber, daha önce yakından fotoğraf paylaşmamış, hayranları da dövmesinin anlamını merak etmişti. Ünlü şarkıcı ilk kez dövmesindeki yazıyı hayranlarına göstermiş oldu.

37 VICTORIA BECKHAM İngiliz modacı Victoria Beckham, sırtına 19 yıldır evli olduğu David Beckham'ın dövmesini yaptırmıştı.



Dövmede, "Ben sevgilime aidim, sevgilim de bana" yazıyordu.

38 Dailymail'in haberine göre; Ünlü modacının önceki gece katıldığı davette bu dövmeyi sildirdiği ortaya çıktı.



4 çocukluk çift son zamanlarda ayrılık iddialarıyla da gündeme gelmişti.

39 SOPHIE TURNER Game of Thrones’ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın yeni dövmesiyle dizinin final sezonuna dair spoiler (yapım hakkında önceden bilgi) verdiği tahmin edildi.

40 Katıldığı TV programında koluna yaptırdığı yeni dövmesini gösteren Turner’ın, koluna kurt resmiyle birlikte “The pack survives” (Sürü hayatta kalır) yazdırdığı görüldü. Dövme nedeniyle Turner’ın canlandırdığı Sansa karakterinin final sezonunda ölmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. Turner, dövmesini açıklarken, dizide Stark ailesinin “Karlar yağdığında ve ak rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır” sözüne atıfta bulunduğunu, spoiler vermediğini söyledi.

41 EMMA WATSON Hollywood'un ünlü oyuncusu Emma Watson, 90. Oscar Ödül Töreni'nde, Hollywood'daki tacize karşı başlatılan protestolara dövmesiyle destek verdi.

42 27 yaşındaki oyuncu, tacize karşı başlatılan "Time's Up" (Zaman Doldu) hareketini koluna kazıdı. Ancak dövmedeki yazının hatalı olması dikkat çekti. "Time's Up" yerine "Times Up" yazıyordu. Kesme işaretinin yer almaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

43 Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.

44 Amber Heard, Jason Momoa ile başrolleri paylaştığı Aquaman filminin galasında kıyafetiyle ve enerjik pozlarıyla tüm ilgiyi üzerinde topladı. Amerikalı oyuncunun Ömer Hayyam ve Pablo Neruda dövmeleri dikkat çekti.

45 Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)



Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.

46 ZAYN MALIK Yeni saç şekilleri ve dövmeleriyle hayranlarını şaşırtmayı seven Zayn Malik, Instagram’dan paylaştığı bir fotoğrafla bu geleneği sürdürdü.



Ünlü şarkıcı, kafasına bir mandala dövmesi yaptırdı. Saçını kazıtarak eserini görücüye çıkaran Malik’e, olumlu ve olumsuz binlerce yorum geldi.

47 Zayn Malik, süper model sevgilisi Gigi Hadid’le birlikteyken ona jest de yapmıştı. Vücudunun büyük kısmı dövmelerle kaplı olan 25 yaşındaki şarkıcı, Hadid’in gözlerini göğsüne yaptırmıştı.

48 Durum 22 yaşındaki Hadid'in düğmelerini açtığı bir gömlekle poz veren sevgilisi Malik’in, bu karesini Instagram sayfasından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

49 Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, daha önce ise kulağının arkasına dövme yaptırmıştı. Hayatını kaybeden babası Yaser Malik’in adını yazdıran ve fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 24 yaşındaki şarkıcı, beğeni yağmuruna tutulmuştu. “Babam çok çalışkan bir insandı ve güçlü değerleri vardı” diyen One Direction'ın eski üyesi karenin altına “Seviyorum” notunu düştü.

50 12 Ekim'de vizyona girecek yeni filmi Bad Times at the El Royale (El Royale'de Zor Zamanlar) ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan; Fifty Shades of Grey'in (Grinin Elli Tonu) yıldızı Dakota Johnson geçtiğimiz gün katıldığı bir davette dövmeleri ile dikkat çekti. Kırmızı halıyla uyumlu kırmızı bir elbise tercih eden 29 yaşındaki oyuncunun sırt dekoltesi, boynundaki ve omzundaki dövmelerini ön plana çıkardı.

51 ABD'li oyuncunun kolunda, kulağının arkasında, karnında ve ayağında da dövmeleri var.

52 EMILIA CLARKE Game of Thrones’un 70. Emmy Ödülleri’nde üçüncü kez En İyi Dizi seçilmesinin ardından, dizinin başrol oyuncularından Emilia Clarke, kutlama amacıyla yeni bir dövme yaptırdı.

53 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, sağ elinde bilek içine yaptırdığı üç ejderha dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Dizide Ejderhaların Annesi Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Clarke, ünlülerin dövmecisi olarak tanınan Dr. Woo’ya hitaben, “Bu anne bebeklerini asla unutmayacak” yazdı.

54 HALSEY Birçok dövmesi olan şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane; sahne adıyla Halsey, yüzüne ilk dövmesini yaptırdı.

55 Karo kız figürü tercih eden ABD'li sanatçı dövmesini Instagram hesabından paylaştı.

56 SELENA GOMEZ Selena Gomez 'Kız kardeşim' dediği Courtney J Barry ile dostluğunu ölümsüzleştirdi. Sıkı dostlar vücutlarının aynı bölgesine aynı dövmeyi yaptırdı. Gomez, Barry için "Sen inanılmaz bir kadınsın. Sevgi dolu bir kız kardeşsin ve muhteşem bir dostsun" derken, Barry ise şarkıcı için "Benim bir numaram ve sonsuza dek kız kardeşim" ifadelerini kullandı. İkili 1 dövmesi yaptırdı.

57 Oyuncu Hazal Kaya, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Harry Potter hayranı olduğu bilinen Kaya, kitap serisinin yedincisi olan ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’ndaki (Harry Potter and the Deathly Hallows) sembolü dövme olarak vücuduna kazıttı. ‘Ölüm Yadigarları’ işareti; görünmezlik pelerini, diriltme taşı ve asayı temsil ediyor.

58 Yıldız Asyalı, Ufuk Ağca ve Anil Budak’ın hazırlayıp sunduğu 'Tahinim Pekmez' isimli programda omuzundaki dövme sorulunca, “Karanlık güneş, ilk aşkımı temsilen yaptırdım” dedi.

59 "İlk aşkınız kim?" sorusuna da cevap veren oyuncu, "İlk aşkım bende saklı, ama bu kadar konuşulacağını ve merak edildiğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

60 BARIŞ ARDUÇ Kiralık Aşk dizisinin oyuncusu olan Barış Arduç, kolundaki dövmenin eski bir kabilenin sembolü olduğunu söylüyor.

61 RIHANNA Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan Barbadoslu şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.

62 VOLKAN DEMİREL Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel, kızları Yade (4) ve Yeda (1) ile Bodrum’daki evlerinde tatil yapıyor. Volkan Demirel’in tekne ve sahilde çekilen fotoğraflarında sırtındaki Japonca yazılmış dövme dikkat çekti. Dövmenin anlamı ise; Birinci. Volkan Demirel daha önce de isimlerinin baş harflerini ve kızlarının doğum tarihini dövme yaptırmıştı.

63 YONCA EVCİMİK Türk Pop Müziği'nin kilometre taşlarından olan Yonca Evcimik, sosyal medya üzerinden hayranlarının bir sorusuna yanıt verdi. Yonca Evcimik, bileğindeki dövmeyi merak eden hayranları için instagram'da yakından çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

64 Ünlü şarkıcı, “Bileğimdeki dövmeyi yakından görmek istemişsiniz” notunu düşerek, "Ya sabır" yazılı dövmesini paylaştı. İşte yerli ve yabancı ünlülerin dövmeleri...

65 SILA Sıla, Kadıköy'deki bir dövmecide ayak bileğine gelincik dövmesi yaptırdı. 37 yaşındaki şarkıcı bu anları Instagram hesabından "Dışarı taşmak..." notuyla paylaştı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Sıla "Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve arkadaşımla gelip dövme yaptırdım" dedi. Sorular üzerine Sıla dövmesinin anlamı olduğunu ancak açıklamak istemeğini söyledi. Sıla'nın Anlatsam Geçer mi? isimli şiir kitabından Gelincik isimli bir de şiiri bulunuyor.

66 POST MALONE New York doğumlu ünlü rapçi Post Malone, yüzüne dövme yaptırdı.

67 22 yaşındaki şarkıcı, yüzüne "Hep yorgun" anlamına gelen "always tired" kelimelerini yazdırdı.

68 AMİNE GÜLŞE Amine Gülşe En sevdiğiniz atasözü sorusuna cevap verdi: Ne mutlu Türküm diyene. Gülşe ayrıca, "Dövmesini de yaptırdım" dedi.

69 ARIANA GRANDE ABD’li şarkıcı Ariana Grande, Manchester patlamasının yıldönümüne özel bir dövme yaptırdı.

70 Geçen 22 Mayıs’tan Grande’nin konseri esnasında meydana gelen ve 22 kişinin hayatını keybettiği bombalı saldırının yıldönümünde, şarkıcı sembolik bir dövmeyle olayı vücuduna kazıdı.

71 24 yaşındaki şarkıcı, sol kulağının arkasına, “Daima” anlamına gelen “Forever” yazısı yazdırdı.

72 KIVANÇ TATLITUĞ Ünlü oyuncunun sol kolunda, "Beni sadece Allah yargılayabilir" anlamına gelen "Only Allah can judge me" yazıyor. 32 yaşındaki Tatlıtuğ'un diğer kolunda ise renkli bir ejderha dövmesi mevcut.

73 BİRCE AKALAY Oyuncu Birce Akalay Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi. Gün içerisinde denize girmeyen güzel oyuncu, akşamüstü serinlemek için kendisini serin sulara attı. Kolundaki kelebek dövmesi bilinen Akalay'ın bacağındaki kedi dövmesi dikkat çekti.

74 ROBBIE WILLIAMS Dövme tutkusuyla tanınan Robbie Williams, son yaptırdığı dövmesiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki İngiliz şarkıcı, göğsünün tam ortasına kendi portresinin dövmesini yaptırdı. Williams, dövmesini gösteren fotoğrafını 1,1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Williams’ın dövmesi hayranlarını şaşırttı. Pek çok hayranı, “Bunu yapmış olamazsın”, “1 Nisan şakası galiba” gibi yorumlar yaparken, bazı hayranları dövmenin gerçek olmadığını iddia etti.

75 JUSTIN BIEBER Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabında dövmelerini gururla sergilediği yeni bir video paylaştı. 24 yaşındaki genç popçu, göğsündeki dövmelere dikkat çekerek, “Vücudumda 100 saatten fazla süren bir çalışma var. Tek birini bile geri almak istemem” şeklinde konuştu.

76 Kanadalı R&B şarkıcısı Justin Bieber, vücuduna dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı. Sol omuz altında babasıyla birlikte karar verdiği İbranice İsa yazısı yer alırken, ayak bileğinde dua eden el sembolü var. 22 yaşındaki yıldızın köprücük kemiğinde annesinin doğum yılı, kolunda ise annesinin gözünü sembolize eden bir dövme bulunuyor. Bieber'ın büyük çoğunluğu kollarında yer alan dövmeleri; gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor.

77 LADY GAGA Lady Gaga'nın, 2017 Grammy Ödülleri'nde Metallica ile gerçekleştirdiği performansı öncesinde yeni dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Gaga, Metallica performansı şerefine sırtına güve dövmesi yaptırdı.

78 Gaga’nın güve dövmesinin simgesi de Metallica’nın en büyük hitlerinden olan Moth Into Flame şarkısından geliyor. Sahne personasına girmek için yüzden yüze, karakterden karaktere bürünen ve tüm sınırları zorlayan Lady Gaga’nın sırtını kaplayan dövmesi hayranlarını şaşırtmadı. Ancak Lady Gaga ve Metallica düetinde yaşanan mikrafon aksaklığı gecenin hayal kırıklıklarından oldu.

79 ABD'li şarkıcı, babasının "En azından vücudunun bir tarafını normal bırak" sözü sebebiyle dövmelerinin hepsini sol tarafına yaptırıyor. John Lennon hayranı olan Lady Gaga, onun barış içeren şarkılarından esinlenerek, ölümü sonrasındaki hatırası için sol bileğine barış işareti yaptırdı. Ünlü şarkıcının omzunda papatyalar ve kalp içindeki 'dad' dövmesinin yanı sıra en son yaptırdığı omzundaki el dövmesi dikkat çekiyor. 30 yaşındaki şarkıcının el dövmesini cinsel tacize uğrayan kadınlara destek amaçlı yaptırdığı biliniyor.

80 METİN HARA Metin Hara koluna Adriana Lima dövmesi mi yaptırdı?

Bodrum'da Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmesiyle gündem oldu. 36 yaşındaki manken ile mavi tura çıkan Metin Hara’nın sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi objektiflere yansıdı. Hara’nın dövmesinin Adriana Lima’ya çok benzemesi dikkat çekti.

81 JENNIFER ANISTON ABD'li yıldızın en çok dikkat çeken dövmesi sağ ayağının üzerinde yer alıyor. 47 yaşındaki oyuncu, ayağına ölen köpeği Norman'ın adını yazdırdı.

82 CARA DELEVINGNE İngiliz model Cara Delevingne The Telegraph'a verdiği röportajda dövmelerinin anlamlarını açıkladı. Delevingne'ın ayağının altına pastırma (bacon) kelimesini dövme yaptırma nedenini açıkladı.

83 25 yaşındaki model "Pastırmanın kişiliğimi yansıttığını düşünüyorum. Tuzla ve seanin için kötü bir şey olsa da lezzetlidir" diye konuştu.

84 ANGELINA JOLIE Angelina Jolie, ‘First They Killed My Father’ın galasında giydiği dekolte elbiseyle, ilk kez sırtındaki dev dövmenin tamamını bir davette gözler önüne serdi. Jolie'nin sırtında daha önce sadece sol tarafta dövme vardı.

85 Daha önce Jolie'nin sırtındaki dövmeleri Thai Monk'e yaptırdığı fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Thai Monk, Angelina Jolie'nin sırtına yaptığı dövmede Uzakdoğu ve Budist inancındaki simgelerini işledi.

86 Thai Monk solda ve sağda birbirine aşık iki eşin hikayesini yazdı. Soldaki dövme kadını, sağdaki dövme erkeği anlatıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt ile aşk yaşamaya başladıktan sonra bu dövmeleri yaptırdı. Solda kendisi ve sağda Brad Pitt vardı. Tekrar Thai Monk’a giden Jolie bu kez tüm sırtına Budist aşk efsanesini yazdırdı. Brad Pitt de mide bölgesine küçük bir dövme yaptırdı. Ünlü çift aynı yılın eylül ayında da boşanmıştı. İşte Jolie gibi dövme yaptıran diğer ünlü isimler:

87 ABD'li oyuncunun beli, kolları, kasığı ve sırtı dahil olmak üzere vücudunun pek çok yerinde dövme mevcut. Eski eşi olan Billy Bob'un ismini kolunun üst kısmına yaptıran yıldız, ayrılık sonrası bu dövmesini sildirdi. Bunun yerine 6 çocuğunun ve Brad Pitt'in doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı. 41 yaşındaki yıldızın en ilgi çeken dövmelerinden biri ise sol omzunun arka tarafında bulunan Khmer duası. Dua, düşmanlarının ondan uzak durması, zenginliğin, sevenlerinin ve güzelliğin onu hiç terk etmemesi anlamına geliyor.

88 Sırt dekoltesiyle dövmesini gözler önüne seren İrem Derici, dövmenin anlamı sorulunca şöyle dedi: “8 yıl önce Angelina Jolie’den esinlenip yaptırdım. O zaman hayrandım ablaya. Kafa da ermiyor dövmenin çıkmadığına. Sanki tişört, çıkarıp atacağım! Abladan hatıra kaldı. Şifresi yok, varsa siz çözün.”

89 Angelina Jolie’nin dövmesi, Kamboçya’da kullanılan Khmer dilinde bir dua. Jolie, dövmeyi kendisini ve evlatlık edindiği Kamboçyalı oğlu Maddox’u kötülüklerden koruması için yaptırmış.





90 İREM DERİCİ Koluna kan grubunu 0 Rh (+) dövme olarak yaptıran ünlü şarkıcı, "Bunu genel de motorcular yaptırır. Başlarına kötü bir şey gelir ve kimlikleri yoksa hemen kolundan baksınlar diye. Ölümlü korkusu herkes de var. Ne olur ne olmaz diye yaptırdım" dedi.

91 İrem Derici beline yaptırdığı yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Derici, sonsuz yaşamın simgesi Lotus Çiçeği'nin dövmesini yaptırdı. 30 yaşındaki şarkıcı fotoğrafın altına "şans getir" notunu düştü

92 BESTEMSU ÖZDEMİR Son olarak Meryem dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın galasına katılarak oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Meslektaşı Can Yaman'dan yakın zamanda ayrılan ve Serhan Onat ile yeni bir birlikteliğe başlayan Özdemir'in sırt dekolteli elbise tercih ettiği gecede amozon dövmesi dikkat çekti.

93 GÖKHAN ÖZEN Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin’in adını, kalbe en yakın yer olan sol kolunun üzerine dövme olarak yazdırdı.

94 BUSE NARCI Son olarak Türk Malı dizisinin Selin Kuzu karakterini canlandıran Buse Narcı, dövme yaptırırken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Narcı ensesinde Özcan yazan dövmeyi, melek figürü ile kapattırdı.

95 Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşayan 24 yaşındaki oyuncu daha önce ensesindeki dövme ile gündeme gelmişti. Narcı dövme için "İlk dövmemi lisede yaptırdım. Ensemde babamın ismi yazıyor; Özcan. Elimde de annemin adı var. Babamın ve Özcan’ın (Deniz) isminin aynı olması büyük tesadüf..." demişti. Buse Narcı'nın babası 1999 yılında Gölcük'te askerdi. Depremde göçük altında kalarak şehit oldu.

96 Narcı, Maça Kızı Otel’in plajında objektiflere takılmıştı. Narcı'nın vücuduna yaptırdığı Latince dövme dikkat çekti. Dövmenin anlamı ise: “Yaşa... Yarınına olabildiğince az güven.”

97 YEŞİM CEREN BOZOĞLU Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.

98 Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu paylaşımının altına dövmesinin açıklamasını yazdı: "It say's alive" (Canlı diyor)

99 IRMAK ÜNAL Bir tanımına katılan Irmak Ünal kaslı vücudunun eleştirilmesiyle ilgili 'Boşverin ben seviyorum vücudumu, umursamıyorum. Bir atlet kadar disiplinli çalışıyorum" dedi. Ünal daha önce de sosyal medyada paylaştığı yeni dövmeleriyle dikkat çekti.

100 Koluna Madonna’nın “I am my own experiment, i am my own work of art” ("Ben kendi deneyimimim, ben kendi sanat eserimim.") sözünü yazdıran Irmak Ünal, dövmelerini göstererek poz verdi.

101 VOLKAN DEMİREL Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Yeda'yı dünyaya getirdi. Ünlü futbolcu, kızına olan sevgisini vücuduna kazıttı. Demirel, kızının adı olan Yeda'yı sol elinin Merve parmaklarına yazdırdı. Volkan Demirel, 2014 yılında büyük kızı Yeda'nın elinin üç boyutlu görüntüsünü koluna dövme yaptırmıştı. Futbolcu, dövmeye kendisinin, eşinin ve kızının baş harfleri olan VYZ'yi de ekletmişti.

102 GÜLBEN ERGEN Gülben Ergen kulağının içine dövme yaptırdı. Ergen yeni yaptırdığı kolundaki gülen surat ve kulağındaki nota dövmeleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, “Dadı tadında bir iş gelirse dizide de rol alabilirim. İşler geliyor, okuyorum” şeklinde konuştu. İşte Gülben Ergen gibi dövme yaptıran ünlüler...

103 HADİSE İlk dövmesini kardeşleriyle beraber yaptırdığını söyleyen Hadise, kolunda Roma rakamlarının olduğu bir dövmeye sahip. 27 Aralık 2008'i işaret eden dövmenin anlamı, ünlü şarkıcı tarafından açıklanmıyor. Ensesinde "alis volat propris" yazıyor ve bu yazı "kendi kanatlarıyla uçan kız" anlamını taşıyor. Belinde yer alan dövmesi, Tibet diline ait bir yazı. Anlamı ise "zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" olarak biliniyor.

104 GÜLŞEN 40 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Varoluşun kendisini seviyorum" diyerek, bileğine ilahi aşkı simgeleyen "her şey aşktan" yazan dövmesini yaptırdı.

105 ELİZ SAKUÇOĞLU Bacağında, kolunda, karnında ve kaburgasında dövmeleri bulunan Eliz Sakuçoğlu, son yaptırdığı Anka kuşu dövmesinin görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Özgürlük başlığıyla uzun bir not yazan Sakuçoğlu daha önce dövmesiyle ilgili "Küllerinden yeniden doğmak, zümrüdü anka kuşu misali. Yanarsın, yıkılırsın ama tekrar doğarsın" notunu düşmüştü.

106 KYLIE JENNER ABD’li reality şov yıldızı, Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner, erkek arkadaşı Tyga’dan ayrıldıktan sonra, onun için yaptırdığı dövmeyi değiştirdi.

107 Rap şarkıcısı Tyga’nın adının baş harfini ayak bileğine dövme şeklinde yazdıran 19 yaşındaki Jenner, üç yıllık birlikteliğini mart ayında sonlandırdıktan sonra “t” şeklindeki dövmesini “la”ya çevirdi.

108 DAVID BECKHAM Eski İngiliz futbolcu ve bugünün moda ikonu David Beckham, vücudundaki dövmelerin fazlalığıyla tanınıyor. 41 yaşındaki yıldız, vücudundaki dövmelerin yaşadığı şampiyonluklar, eşi, çocukları ve dini inancı hakkında olduğunu söylüyor.

109 MURAT DALKILIÇ Dalkılıç’ın sol kolunda soyadı yazıyor, sol bacağında da mikrofon dövmesi var.

110 Soyadını kolunda taşıyan 32 yaşındaki şarkıcı, dövmesini, "Beni büyüttü, hayata dair bildiğim her şeyi o öğretti" dediği dedesi için yaptırdığını belirtiyor.

111 ŞEYMA SUBAŞI Subaşı'nın kolunun altında yer alan İngilizce dövmesinde, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor.

112 MURAT BOZ 36 yaşındaki şarkıcının omzundaki "Polynesian" dövmesi, Okyanusya'daki bir bölgeyi simgeliyor ve geleneksel olarak sahibine güç verdiğine inanılıyor.

113 MESUT ÖZİL Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Almanya Milli Takımı futbolcusu, kolunda aslan dövmesi taşıyor. Dövmesiyle ilgili sorulan sorulara, "Dövmem hakkında konuşmayacağım. Dövme özel bir şeydir ve kimseyi ilgilendirmez" açıklamasını yapmıştı.

114 LIONEL MESSI Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız, bacağında oğlu Thiago'nun el izini taşıyor.

115 CARA DELEVINGNE Modellikten oyunculuğa transfer olan 24 yaşındaki Cara Delevingne, Londra’daki The Orangery’de düzenlenen filleri koruma etkinliğine katıldı. Transparan, uzun mavi elbisesi ve kısa saçları ile yine kendi tarzını ortaya koymayı başaran oyuncu, sağ koluna yaptırdığı film dövmesini de kameralara göstermeyi ihmal etmedi.

116 BEYONCE Beyonce, ikizlerine hamileyken baby shower (doğum öncesi bebek kutlama partisi) düzenledi. Parti fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Beyonce’nin göbeğine yaptırdığı dövme dikkat çekti.