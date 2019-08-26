Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı: Gözlerim kamaştı
Önceki akşam arkadaşlarının düğününe katılan oyuncu Bernsu Soral, Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle sevenlerinden tam not aldı. Kıa kardeşi Hande Soral’ın yorumu ise “Gözlerim kamaştı” şeklinde oldu.
-
1
İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen düğünle evlendi.
Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.
-
2
Tuvana Büyükçınar imzalı elbise giyen Bensu Soral, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
-
3
Soral’ın tüllü yeşil elbisesi, takipçilerinden tam not aldı.
-
4
Oyuncu arkadaşı Pınar Altuğ, “Çok güzelsin” derken, kız kardeşi Hande Soral, “Gözlerim kamaştı” notunu yazdı.
-
5
Erkek kardeşi Bedirhan Soral, Tülin Şahin, Şükran Ovalı gibi isimler, Soral’ın güzelliğine övgüler yağdırdı.