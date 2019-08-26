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Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı: Gözlerim kamaştı

Önceki akşam arkadaşlarının düğününe katılan oyuncu Bernsu Soral, Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle sevenlerinden tam not aldı. Kıa kardeşi Hande Soral’ın yorumu ise “Gözlerim kamaştı” şeklinde oldu.

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    İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen düğünle evlendi.

    Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

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    Tuvana Büyükçınar imzalı elbise giyen Bensu Soral, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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    Soral’ın tüllü yeşil elbisesi, takipçilerinden tam not aldı.

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    Oyuncu arkadaşı Pınar Altuğ, “Çok güzelsin” derken, kız kardeşi Hande Soral, “Gözlerim kamaştı” notunu yazdı.

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    Erkek kardeşi Bedirhan Soral, Tülin Şahin, Şükran Ovalı gibi isimler, Soral’ın güzelliğine övgüler yağdırdı.

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