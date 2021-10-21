Benzema, Valbuena'ya şantaj iddiasıyla yargılanıyor

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. Benzema için 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, geçmişte milli takımda birlikte forma giydiği Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapılmasında rolü olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Paris'te görüldü.







İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Savcılar Benzema'yı, Valbuena'yı, şantajcı olmakla suçlanan bir gruba para ödemeye teşvik etmekle suçluyor.







Benzema ise iddiaları reddediyor. Davada ayrıca Benzema'nın dışında dört kişi daha yargılanıyor.







Seks videosu iddiaları sonrası Benzema ve Valbuena, Fransa milli takımından uzaklaştırılmıştı. Benzema, Fransa Milli Takımı formasını bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan itibaren yeniden giymeye başlamıştı.