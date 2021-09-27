Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj

Star ekranlarında, Benzemez Kimse Bize programı, müzik ve eğlence dolu bir bölümle herkesi ekran başına kilitledi. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize, yeni bölüm konukları Kibariye ve Şafak Sezer ile müzik ve kahkaha dolu bir gece yaşattı. Kibariye, yeni imajıyla dikkat çekti.

27.09.2021 - 17:26

Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 1
Star’da canlı olarak ekrana gelen ve yapımcılığını Poll Production By Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize ekrana geldi.
Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 2
Arabesk müziğin kraliçesi Kibariye ve ünlü komedyen Şafak Sezer’in konuk olduğu Benzemez Kimse Bize, seyircisini ekran başına kilitledi.
Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 3

YENİ İMAJIYLA ÇOK KONUŞULDU

Şarkılarla, türkülerle müzik şölenine ev sahipliği yapan Benzemez Kimse Bize, unutulmaz bir geceye imza attı. Yayına peruk takarak yeni imajıyla çıkan Kibariye, sosyal medyada gündem oldu. Esprileriyle programı neşelendiren Şafak Sezer’in peruk takarak Kibariye’yi taklit etmesi ise herkesi kahkahaya boğdu. Kibariye ve Şafak Sezer’in nostaljik görüntülerinin yayınlandığı programda, yayınlanan sokak röportajları da keyifli anlar yaşattı.

Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 4

Benzemez Kimse Bize, her pazar canlı yayınla Star’da.

Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 5
Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 6
Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj - 7

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