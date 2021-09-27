Benzemez Kimse Bize'de Kibariye'den yeni imaj

YENİ İMAJIYLA ÇOK KONUŞULDU

Şarkılarla, türkülerle müzik şölenine ev sahipliği yapan Benzemez Kimse Bize, unutulmaz bir geceye imza attı. Yayına peruk takarak yeni imajıyla çıkan Kibariye, sosyal medyada gündem oldu. Esprileriyle programı neşelendiren Şafak Sezer’in peruk takarak Kibariye’yi taklit etmesi ise herkesi kahkahaya boğdu. Kibariye ve Şafak Sezer’in nostaljik görüntülerinin yayınlandığı programda, yayınlanan sokak röportajları da keyifli anlar yaşattı.