Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin (83) 12 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Francesca Pascale'yi (34) 30 yaşındaki eski model Marta Fascina için terk ettiği iddiaları doğru çıktı. Berlusconi, partisinde milletvekili olan kendisinde 53 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi.

14.08.2020 - 09:01

Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 1
İtalya’da verdiği bunga bunga partileriyle hafızalara kazınan ve çapkınlığıyla bilinen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni bir aşka yelken açtı.
Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 2

83 yaşındaki Silvio Berlusconi,  lideri olduğu Forza Italia partisinden 2018 yılında milletvekili seçilen, kendisinden 53 yaş küçük yeni sevgilisi Marta Fascina ile ilk kez görüntülendi.

Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 3
Beraberlikleri daha önce de gündeme gelen ikili, Berlusconi’nin Sardinya’daki villasında ortaya çıktı.
Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 4
İlk kez birlikte görüntülenen çiftin fotoğrafı, İtalyan basını baştan olmak üzere tüm dünyada yankı buldu. Fascina’nın ‘nüfuz kazanmak için’ Berlusconi ile birlikte olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 5

20 MİLYON EURO ‘AŞK TAZMİNATI’


Daha önce iki evlilik yapan ve çapkınlığıyla nam salan İtalya eski Başbakanı, geçen mart ayında, 12 yıldır birlikte olduğu Francesca Pascale ile ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu. 

Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 6

Berlusconi’nin bu ilişkiyi bitirirken Pascale’ye 20 milyon Euro ‘aşk tazminatı’ ödediği, hayatı boyunca da her yıl 1 milyon Euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtilmişti. Adı, İtalya’da ‘bunga bunga’ olarak bilinen fuhuş davasına da karışan Berlusconi, daha sonra aklanmıştı

Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti - 7
Marta Fascina

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