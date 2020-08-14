Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti

Berlusconi’nin bu ilişkiyi bitirirken Pascale’ye 20 milyon Euro ‘aşk tazminatı’ ödediği, hayatı boyunca da her yıl 1 milyon Euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtilmişti. Adı, İtalya’da ‘bunga bunga’ olarak bilinen fuhuş davasına da karışan Berlusconi, daha sonra aklanmıştı