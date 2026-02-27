Bereket, şans ve iyilik getirdiğine inanılıyor. Marteniçka nedir?

Martipi, Martenitsa adıyla da anılan ama asıl bilinen adıyla Marteniçka, Balkanlar ve Trakya'da Mart ayıyla beraber baharın gelişini müjdeler. 1 Mart'ta bilekleri renklendiren marteniçkalar her ne kadar eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de, Balkan coğrafyasında ve Türkiye'deki Balkan göçmenlerinin her mart ayında yerine getirdiği bir gelenektir.

Kırmızı ve beyaz ipliğin uğuruna inananlar, baharın gelişiyle beraber güzel bir ay geçirilmesini ümit ederek bilekliklerini takarlar. Marteniçkaların kırmızı ipliği sağlık ve gücü, beyaz ipliği ise uzun ömrü temsil ediyor.