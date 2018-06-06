Beren Gökyıldız: Ağlamak içimden geliyor

1 Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, Türkiye'nin yanı sıra rol aldığı dizilerin gösterildiği ülkelerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu için sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına yurt dışındaki hayranlarından övgü dolu yorumlar yapılıyor. Son olarak mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı "Bade" rolüyle dikkati üzerine çeken 8 yaşındaki çocuk oyuncu, oyunculuğu ve setlerle tanışmasını anlattı.

2 Gökyıldız, ilk kez 3,5 yaşında bir reklam filminde oynadığını ve 4 yaşında "Kocamın Ailesi" adlı dizide rol aldığını belirterek, ardından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim Hikaye" dizisinde yer aldığını aktardı.Oyunculuğun yanı sıra okulunun da devam ettiğini kaydeden Gökyıldız, Ankara'da doğduğunu belirterek, "3. sınıfı bitirdim. Dersler gayet iyi. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

3 Gökyıldız, okul dolayısıyla hafta içi çekimlerinin olmadığını kaydederek, "Eğer çok sıkışırsak pazartesi günleri çalışıyorum. Cuma günü okuldan sonra ayrıca cumartesi ve pazar çalışıyorum. Hafta içi kesinlikle olmaz. Özellikle de perşembeye kadar olan kısımda hiç olmaz. Çünkü derslerim var ve derslerimden de geri kalmamam gerekiyor" diye konuştu.

4 İki reklam filminin ardından oyunculuğa başladığına işaret eden küçük oyuncu, son olarak "Bizim Hikaye" dizisinde konuk oyuncu olduğunu dile getirdi. Gökyıldız, Bal Kaymak filminde kendisini en çok zorlayanın "ağlamamak" olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Mesela bir sahne var. Dedem ve ben, melekle konuşuyoruz. Yönetmenim bana, 'Beren ağlamamaya çalış.' dedi. Ama ister istemez gene de benim gözümden bir yaş geldi. Yani çocuk oyuncu olmak bence kolay ama benim için ağlamamak biraz zor. Çünkü çok içimden geliyor ağlamak. O çok duygulu bir sahneydi. O zaman işte ağlamamak biraz zor oluyor ve tutamıyorum kendimi."

5 Filmde "Bade" karakterini canlandırdığının altını çizen Gökyıldız, filmin konusuna ilişkin "Bade, anne ve babası ölmüş bir çocuk. Bir senedir teyzesiyle yaşıyor ve ilk defa Lazaropole adlı köye geliyor. Babaannesi ve dedesi ayrı. Köyün bir ucunda Adem dede var. Balı çok iyi. Bir ucunda da Havva anne var. Havva anne de dünyanın en iyi kaymağını yapıyor" dedi

6 Gökyıldız, yağmur yağma sahnelerinde de zaman zaman sıkıntı yaşandığına işaret ederek, "Yağmurlama sahnesinde 3 kamera var diye düşünelim. Biri toplu, biri genel, biri de yakın çekim alır. Tek kişinin olduğu sahneler çok kolay biter. Yağmurlamada birkaç kişi varsa, tekrar tekrar kurulanıp ıslanmak biraz zor oluyor. Sonra da hasta oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.