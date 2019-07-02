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Beren Saat, Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan'ın Çeşme tatili

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu meslektaşlar Beren Saat, Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan, objektiflere yansıdı.

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    Kenan Doğulu'yla boşanacakları iddiaları ortaya atılan Beren Saat, Yılmaz Erdoğan'dan boşandıktan sonra Selim Can Çelik'le birliktelik yaşadığı ileri sürülen Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile beraber, Çeşme Dalyan'daki ünlü bir beach club'ta güzel havanın tadını çıkardı.


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    Beren Saat ve Belçim Bilgin denize girmezken, Dermancıoğlu kendisini serin sulara bıraktı.


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    Kilolarıyla dikkat çeken Dermancıoğlu, tişörtle denize girdi. Dermacıoğlu, daha sonra üzerindeki tişortü çıkartarak güneşlendi.


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    Ünlü oyuncular, bol bol sohbet ederken zaman zaman da oturdukları yerden kendilerini müziğin ritmine bıraktı.
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