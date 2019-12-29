Beren Saat: Evliliğimiz bu yüzyılda nasıl gidebilirse öyle gidiyor

Yeni dizisi Atiye ile son dönemde adından söz ettiren Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında konuştu. Hürriyet’ten Hakan Gence’ye röportaj veren Saat, “Evliliğimiz her evlilik gibi gidiyor. Bu yüzyılda nasıl gidebilirse öyle” ifadesini kullandı.
“Aslında aşkın tanımının bu yüzyılda değişmesi gerekiyor” diyen ünlü oyuncu, “Biz analog ile dijital arasında sıkışmış bir nesiliz. Aynı şekilde yeni neslin yaşadığı aşk formuyla, çocukluğumuzda bize Disney filmlerinin öğrettiği romantizm arasında da sıkışmış vaziyetteyiz. Yani aşk bir şekilde biçim değiştiriyor” şeklinde konuştu.
Evliliklerin kısa sürdüğünü belirten Saat, “Öte yandan sosyal medya yüzünden ilişkiler bitemiyor. Eskiden insanlar birbirini görmeyince unutur, hayatına devam ederdi. Şimdi görmemek mümkün değil, o yüzden eski ilişkiler yeniden alevleniyor ama artık sadakat beklentisi olmayan bir hal alıyor. Özgür bir birey olmak, çift olmaktan daha popüler hale geldi. Bütün bu faktörler ‘sonsuza kadar mutlu yaşadılar’ konseptine inanması mümkün olmayan yeni nesiller yaratacak tabii ki” dedi.
Evlendiği için hiç pişmanlık duymadığını söyleyen ünlü oyuncu, “Biz çok güzel bir aşk yaşadık. Anlamını, önemini şu an yaşadığımız süreçte daha çok fark ediyorum. İlişkimiz başka bir forma evrildi. Artık başka tartışmalarımız, başka zihni ortaklıklarımız var” şeklinde konuştu.
“Anneliği yaşamak isterim” diyen Saat, “Konuya dünya koşullarından uzaklaşarak bakarsak; eğitimi ne olacak, nerede yaşamalı, illa benim genimden mi olmalı gibi sorular var. Bir sürü çocuk annesiz, babasız sokakta; Suriyeli çocuklarımızın yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha yukarıya çıkıp duruma oradan bakmaya çalışıyorum” dedi.