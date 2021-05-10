Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı

Beren Saat, yıllar önce verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’la ilgili şunları söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."