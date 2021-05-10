Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı

Beren Saat, 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın doğum gününü unutmadı. Saat, eski sevgilisini "Benim kahramanım” notuyla andı. Beren Saat'in paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu.

10.05.2021 - 08:54

Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı - 1

Beren Saat 2004 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ı yaş gününde andı. Beren Saat'in çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray, Saat'in ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmamış ve desteklemişti.

Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı - 2

Saat, Efe Güray’ın her sene doğum gününde paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021 senesinde de Güray’ın doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımına, ”Benim kahramanım” notunu düştü.

Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı - 3

Beren Saat, yıllar önce verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’la ilgili şunları söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı - 4
Beren Saat, geçtiğimi günlerde, 7 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününü kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını "Seni seviyorum, iyi ki doğdun kız kardeşim" sözleriyle sosyal medyada paylaşan Saat, eşinin ailesi ile aralarındaki buzları erittiğini gözler önüne sermişti.
Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı - 5

YILLAR SONRA YAN YANA

Doğulu da ünlü oyuncunun gönderisini, "Seni çok seviyorum" sözleriyle kendi profilinde yayınladı. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.

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