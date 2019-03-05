Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanma iddialarına neden olan gelişmeler

1 Beren Saat doğum gününde yayınladığı ve kriz iddialarına yol açan mesaj sonrası, önceki gün Instagram hesabından Kenan Doğulu ile 30 Temmuz 2014'te, ABD'deki düğünlerine ait kareyi de sildi.







2 Doğulu ile bazı fotoğraflarını ise sayfasında tutan Saat ile Doğulu birbirlerini takip etmeye de devam ediyor.







3 Saat'in Instagram'da adının yazılı olduğu bölümde 'E' harflerini büyük kullanması bunun eski aşkı Efe'ye ithafen yaptığı konuşuluyor. İşte Posta'nın derlemesine göre madde madde boşanma iddialarına yol açan gelişmeler...







4 1- Her şey Beren Saat'in, Instagram'daki 29 Şubat tarihli 35. yaş günü paylaşımıyla ortaya çıktı. Saat mesajının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi: "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelen her derde gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm. Radyoda Efe ile şarkımız 'Hero' çalıyor. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak."







5 2-"Boşanmıyoruz" diyen Kenan Doğulu "Eşinizin ayrılmak istediği, sizin bırakmak istemediğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne bileyim" cevabını verdi.







6 3- Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu boşanma iddiasını "Kendileri daha iyi bilir" diye yanıtladı.







7 4- Saat, eşinin 25. yılı için özel hazırladığı 3 gün önceki konserine katılmadı.





