Beren Saat: İyi ki doğdun Esra!
ntv.com.tr
Yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun doğum günü partisine katılan Beren Saat, arkadaşının yeni yaşını Instagram hesabından "İyi ki doğdun Esra!" notuyla paylaştığı fotoğrafla da kutladı.
-
1
Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizide birlikte rol almalarından bu yana yakın arkadaş olan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu, doğum günü kutlamasında bir araya geldi.
-
2
50 yaşına giren Esra Dermancıoğlu için yapılan doğum günü partisine katılan Beren Saat, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
-
3
Beren Saat, Esra Dermancıoğlu’nun yanı sıra Ekin Koç ve Boran Kuzum’un da yer aldığı fotoğrafı Instragram sayfasında “Happy Birthdaaaaay Esraaaa!” (İyi ki doğdun Esra) şeklinde bir notla yayınladı.
-
4
Aynı fotoğrafı Dermancıoğlu da siyah-beyaz haliyle “Güzellikler” notuyla paylaştı.
-
5
Saat ve Dermancıoğlu, 2010-2012 yılları arasına Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birlikte rol almıştı. Fatmagül'ü Beren Saat, Fatmagül'ün yengesi Mukaddes'i ise Esra Dermancıoğlu canlandırıyordu.